基隆市信義公托 推夜間臨托

不少家長晚上要臨時加班或上大夜班，常苦惱幼童沒人照顧，基隆市政府為解決家長的困擾，即日起於信義公共托育家園，推出幼童夜間定點臨時托育服務，服務時間為晚間7時至翌日上午7時。

市府兒童及少年事務處去年12月起，將日間定點臨時托育服務擴展至7個據點，讓每個行政區的家長都能方便地獲得托育服務，廣受好評。但不少家長反映，他們在夜間可能面臨突發情況如臨時要加夜班，小孩就沒人照顧，市府規畫試辦夜間定點臨時托育服務。

何姓家長說，公司有時必須加班到晚上9時才能下班，夜間托育很有必要性。李姓婦人表示，她在醫院上班，有時候需要輪夜班工作到隔天凌晨，有夜間臨托是福音。

副處長吳雨潔表示，專業的托育人員以1比2的比例照顧幼童，確保孩子們在安全舒適的環境中度過夜晚。服務的收托人數上限為8名幼童。晚間時段7至11時收費400元，晚間11至翌日上午7時收600元。

兒少處長林麗蟬表示，希望透過夜間臨時托育服務，讓家長面對突發情況時小孩有專業照顧。收托幼童限6月以上到未滿國小前，由家長自帶副食品及尿布等物，但如臨時狀況來不及準備，園方會協助幫忙，以解決突發狀況為主，副食品會由園方幫忙餵食。