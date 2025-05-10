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宜蘭三奇美徑活動登場 彩繪稻田呈現龜山島意象

中央社／ 宜蘭縣10日電

宜蘭縣冬山鄉「三奇美徑」觀光系列活動，即日起開放遊客欣賞當地的彩繪稻田，現場以黃黑綠3種不同稻米，在約0.3公頃田間呈現太陽、龜山島及河川等圖案意象，賞期至6月底稻田收割時結束。

位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方一整片沒有土地重劃、約20公頃稻田中，有1條寬約4公尺、多處S型的蜿蜒田間道路，加上沿線沒有電線桿、農舍等人造建物，視野相當開闊，號稱「宜蘭版的伯朗大道」或是「三奇美徑」。每當稻子成熟時，宛如金黃色大地畫布，吸引攝影愛好者或民眾前往拍照。

冬山鄉公所今天表示，「三奇美徑」觀光系列活動今年邁入第8年舉辦，今年以「自然地景與大地意象」為主題，將彩繪稻田融入太陽、龜山島及河川水脈等意象，傳遞農人辛勤耕耘、龜山島守護蘭陽平原、冬山水圳滋潤沃野等精神。

鄉公所指出，近日，彩繪稻田的圖案已清晰可見，遊客可從附近的觀景台鳥瞰，賞期至6月底稻田收割時結束。

冬山鄉長林峻輔說，除彩繪稻田，5月31日、6月1日、6月7日及8日，鄉公所還會在冬山河舊河道岸際舉行熱氣球嘉年華，遊客可搭乘熱氣球，從高空俯瞰百年舊河道及蘭陽平原，欣賞壯麗的農村景致。

此外，風箏節嘉年華接續在7月12日、13日於「三奇美徑」舉行，各式風箏將在藍天下翱翔，為夏季增添繽紛色彩，歡迎民眾前往朝聖賞景、騎乘單車、放風箏，享受夏日農村風光。

彩繪 風箏節 龜山島

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