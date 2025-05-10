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橫越太平洋 帛琉帆船Alingano Maisu號航抵台東杉原灣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
帛琉無動力帆船Alingano Maisu號在蘭嶼進行2天交流後，今天下午航抵台東杉原灣，縣府安排岸上熱烈迎接儀式。圖／讀者提供
帛琉無動力帆船Alingano Maisu號在蘭嶼進行2天交流後，今天下午航抵台東杉原灣，縣府安排岸上熱烈迎接儀式。圖／讀者提供

帛琉無動力帆船Alingano Maisu號在蘭嶼進行2天交流後，今天下午航抵台東杉原灣，縣府安排岸上熱烈迎接儀式，縣長饒慶鈴及受邀與會貴賓也向11位船員們獻上歡迎，展現南島民族豐沛海洋文化能量。

饒慶鈴表示，Alingano Maisu號航行是橫越太平洋的偉大航行，展現南島民族延續千年的航海智慧，象徵與南島大家族的深厚文化連結，更代表台東持續與南島文化搭建橋梁，見證海洋技藝與文化交流。

Alingano Maisu號下午3點進入杉原海灣後，船上響起傳統號角聲，莿桐部落以竹炮回應，並派橡皮艇出海迎接水手，岸上則由耆老進行祈福儀式，向祖靈與大海致意。阿美族青年以傳統報訊方式傳遞船隊登陸訊息，象徵文化交流活動開啟。

都蘭部落青年以堅定舞步帶來護衛舞演出，饒慶鈴致贈阿美族竹筏模型等紀念品。現場準備部落傳統風味餐，讓來賓用味蕾感受這片土地。

原民處說明，未來，將持續與帛琉、關島等地單位合作，結合阿美族、雅美（達悟）族的船筏技藝，打造屬於台東南島帆船，並以杉原灣為基地，推動海洋教育、文化傳承與國際交流。

Alingano Maisu號下午3點進入杉原海灣後，船上響起傳統號角聲。圖／讀者提供
Alingano Maisu號下午3點進入杉原海灣後，船上響起傳統號角聲。圖／讀者提供

台東 阿美族 饒慶鈴

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