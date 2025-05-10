八斗子遊艇港亞果遊艇勝出 建商場、旅館可創20億收益

基隆市八斗子遊艇港招商案由專業單位審查與公開評選，市府今公布由亞果遊艇開發獲選為最優申請人，將與市府攜手推動北台灣首座具國際規格的遊艇港開發計畫。興建初期建設成本即超過20億元，預期為市庫創造超過20億元收益，並帶來在地就業與產業鏈效益。

基隆市政府3月6日公告八斗子遊艇港招商案，4月7日截止收件，5月8日順利完成甄選作業。此次招商案吸引兩家具專業實力之業者投標，展現出八斗子遊艇港具備高度市場吸引力與投資潛力。

市府說，經甄審委員會綜合評估其開發理念、土地使用及興建計畫、營運計畫、財務能力及營運經驗等多項指標後，由亞果遊艇在多項關鍵評比中脫穎而出，評定為最優申請人。

市府表示，亞果遊艇有深厚的海洋開發實績與永續營運能力，後續市府將優先與亞果遊艇進行議約程序及簽訂投資契約，最快今年完成場域點交。

亞果遊艇為國內指標性遊艇港開發商，曾成功打造安平亞果遊艇碼頭，該案不僅獲得ISQM認證，也引進多項國際級品牌進駐，提升當地觀光與港市整合價值。

另如台南、澎湖、高雄等多處遊艇港營運實績，皆為台灣海洋觀光建設樹立新標竿。此次進軍基隆八斗子，將帶來豐富經驗與成熟的港灣運營模式，帶動地方與產業共榮。

市長謝國樑表示，八斗子遊艇港為基隆「海洋首都」願景下的重要旗艦計畫，招商內容包含浮動與岸壁碼頭擴建、150席陸置艇庫、基礎設施升級，並引進遊艇俱樂部、觀光商場、海景飯店等多元設施，打造兼具觀光、休閒、國際交流與產業發展的海洋綜合基地。此次招商案的成功，期望為北海岸注入新的觀光亮點。