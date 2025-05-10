「4+1」連假救花蓮？縣府將推行銷方案「搶商機」

立法院昨天三讀通過國民黨團、民眾黨團「4+1」版本的紀念日及節日實施條例，花蓮縣政府觀光處長余明勲認為有助觀光，內部將做進一步討論，提出更好的行銷方案，這個月攜手在地觀光業者前進高雄、台北旅展，推展花蓮觀光。

余明勲表示，連假確實能提高家庭旅遊意願，由於剛通過三讀，需要進一步討論，還沒有具體的作法，但很多觀光計畫都在持續推動中，像是太平洋國際疊石藝術季將於17日展開，遊客可到七星潭近距離欣賞藝術家創作疊石作品，還可逛市集、欣賞音樂表演及石藝展覽。

此外，這個月也和縣內旅宿、伴手禮、賞鯨等觀光協會合作，參加9日展開的高雄市旅行公會國際旅展、23日展開的TTE台北國際觀光博覽會，花蓮業者設攤販售相關產品，也有限定優惠。

余明勲說，上月國際郵輪Scenic Eclipse II（星凝天蝕2號）載180名歐美遊客來到花蓮，絕大多數下了船都說要到太魯閣走走，到了太魯閣一看，都說很棒、峽谷風景很壯觀，非常感動，太魯閣雖然受傷了，仍有它獨特的魅力，維持著大自然該有的態度。

他說，大家都很關心太魯閣園區恢復的進度，觀光處向太魯閣國家公園管理處提出「守護太魯閣、陪伴你10年」計畫，每年規畫不同主題，鼓勵遊客集章，一來再來，太魯閣開放到哪裡、就拍照到哪裡，共同守護陪伴太魯閣度過漫長的復原期間。