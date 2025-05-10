台東尚武港口淤沙半年終開挖搶通 漁民怨：不治本
台東縣尚武漁港年後淤沙半年至今未通，漁民批縣府清淤牛步，影響生計。縣府農業處表示，目前已先進行搶通搶險作業，預計40工作天，再視情況疏通一條航道，先讓漁民進出。
農業處指出，大武鄉尚武漁港淤砂問題經漁民反映後，即啟動開口契約，廠商並於今天起開挖，會疏通一條航道出來，但因淤沙量大，清淤工程預計40天左右，敬請漁民耐心等待。
大武鄉尚武漁港從去年底月淤沙來，港嘴口整個堵塞，漁船根本無法出海，漁民叫苦連天，縣府清淤遲遲沒動作，遭批牛步。漁民抱怨說，鬼頭刀魚汛都快結束了，沒魚可抓，怎麼生活。
「漁港北邊幾條溪出海口設置攔砂壩，減少砂石南飄匯聚堵塞漁港。」有漁民建議縣府應當結合漁民力量向中央及漁業署力爭，長痛不如短痛一次性解決，一勞永逸，不要每年挖挖挖。
另有漁民表示，就算航道挖通了，接著又是一連串軍方演習，出海捕魚的天數愈來愈少，乾脆清淤和演習的錢補助他們無法出海損失好了，這樣也比較好受一點。
據了解，縣府為顧慮漁民生計，每年編列數千萬元經費清淤，數十年下來已經累計上億元經費，漁民和地方民代都認為治標不治本的方式，擾民又傷財，中央應該把問題解套，不要每年重複。
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