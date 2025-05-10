台東看星星必去！鹿野高台、加路蘭、星星部落　盤點10大絕美星空景點

在這個快節奏、令人窒息的世界裡，你是否也曾渴望，能有一個地方讓心慢下來？台東，像一雙溫柔的手，悄悄為我們守住了那片最純淨的星空。夜晚降臨，山海之間展開一場屬於星辰的盛宴，在鹿野高台仰望銀河蜿蜒天際，在三仙台聆聽海浪與繁星低語，或靜坐在加路蘭休憩區，等待那道劃破夜空的流星。

這裡沒有喧囂的城市燈火，只有風聲、蟲鳴與滿天星斗作伴，在這片靜謐裡，時間彷彿也慢了下來，讓我們悄悄找回那個最純粹、最自由的自己。

台東縣政府提供

在滿天星斗之下，如同《小王子Le Petit Prince》一書寫道，每個人都能看見星星，對於不同的人而言則有不同意義。對旅行者是嚮導，對別人只是天邊的微光，對學者是探討課題，對商人是財富，「但是你——你一個人——擁有一片別人不曾擁有的星空」。

台東的星空，不是耀眼的奢華，而是溫柔療癒的低語；它不張揚，卻蘊藏著無聲而深遠的力量。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，為你找到十大最美星空地圖。如果你也渴望在繁忙與壓力之中，找回那份遺失已久的寧靜與浪漫，那麼，不妨走一趟台東吧！讓心靈隨著星光，一起慢慢呼吸。

No.10 達魯瑪克文化廣場

地址： 台東縣卑南鄉東園一街115號

達魯瑪克部落是臺東縣唯一的魯凱族生活區，也是歌手沈文程的故鄉。卡帕里瓦舊社約建於300多年前，歷經遷徙與民國58年的大火，如今僅存殘牆與石板屋格局，但依稀可見往日榮景。

魯凱族擁有藝術天分，擅長織布、木雕、編籃，每年7月收穫祭會點上火把、升起白煙，召喚守護神靈降臨祭場，帶著小米與檳榔繞行巨型鞦韆祭祀，祈求平安豐收；女子穿上傳統服飾坐上鞦韆，由男子以線牽引在空中擺盪飛舞，美得像夢一樣。

許多到訪此地的追星者紛紛吐露真心：「最愛的老婆，謝謝妳來台東陪我生活」、「帶著小孩在達魯瑪克欣賞小米收穫祭，今天我們又在同一個地方一起聽歌、看星空，這裡寫著屬於我們家的夏日故事」、「在最美星空下的大家，聽著最好聽的歌聲，欣賞最好看的星星，在美景與歌聲的交織下，度過美好的今晚」、「下週是外公逝世一週年，我也很久沒有看妳這麼開心的享受生活，謝謝最美星空讓外婆的心喜樂起來」。

No.9 9420濱海休憩區（9420濱海公園）

翻攝FB／台東最美星空

地址：臺東縣大武鄉大武濱海公園

「9420」，就是愛你。位在台9線420公里的濱海休憩區，仰望星空，遠離塵囂，就像為繁忙人生按下暫停鍵。

星光、海聲、微風，是這片濱海公園的三重奏，大武鄉公所設立了愛情打卡標，還有抱著愛心的「9420公鹿」，吸引網友前往拍照：「欣賞廣闊的太平洋、高聳的中央山脈，享受被碧綠山海擁抱的感覺，若是晚上在公園漫步，則可以觀賞璀璨的星空」、「據說相戀的人，站在梅花鹿兩旁拍照就能得愛神的見證，感情更加甜蜜長久唷」。

這裡的星星沒有太多修飾，靜靜照亮每一個深刻的夜，7月26日將舉辦星空音樂會，你可以和心愛的人相擁，也可以獨自沉醉在星海中，讓海浪與音樂聲，一遍遍告訴你宇宙的節奏。

2025台東最美星空音樂會 節目場次表

台東縣政府提供

時間：18:30-21:30 / 免費入場

🌟6/7（六）｜東河鄉 金樽陸連島沙灘

出演卡司：光良、曾沛慈、斯馬里奧、B2S

🌟6/14（六）｜卑南鄉 達魯瑪克文化廣場

出演卡司：小男孩樂團、Angie 安吉、Mafana樂團、都市小島

🌟6/28（六）｜關山鎮 關山環鎮自行車道紅石溪畔

出演卡司：南西肯恩、 貝克小姐、關山工商布農歌謠隊、關山國中合唱團

🌟7/26（六）｜大武鄉 9420濱海休憩區

出演卡司：艾怡良、 王ADEN、Girls女聲、大武國中原舞合唱團

🌟8/2（六）｜長濱鄉 八仙洞

出演卡司：高雄市管樂團、加走灣少年合唱團、鹿角樂團

🌟8/16（六）｜海端鄉 霧鹿國小利稻分校

出演卡司：椅子樂團、柯智棠、思奈樂團、黑孩子樂團

🌟8/23（六）｜成功鎮 三仙台遊憩區

出演卡司：陳華、甜約翰 Sweet John、得拉搖滾樂團、太陽下山

🌟8/30（六）｜綠島鄉 人權紀念公園

出演卡司：拍謝少年、宋德鶴、智偉葛格、請問芳名人聲樂團

No.8 金樽漁港

台東縣政府提供

地址：臺東縣東河鄉東河村‎（臺11線132處）

金樽漁港位於台東東河成功漁港和富岡漁港間，原是熱門釣魚地點，秋冬則搖身一變為衝浪天堂！自2011年起成為「臺灣國際衝浪公開賽」場地，吸引國內外好手逐浪而來，浪花飛舞，展現無限熱情與自由的海岸風情。

這裡還有台灣唯一正在生成的陸連島，形狀神似酒杯而得名「金樽」；也像船錨，有「錨島」、「錨狀礁」之名。島上有個在網路爆紅的網美秘境「貓洞」，天然礁石洞穴就像喵星人的大頭，有網友提醒：「想找到這隱藏版的秘境並不難，可導航到金樽漁港安檢所，將車子停在堤防處，沿著沙灘步行10-20分鐘即可抵達」。

金樽的美，白天是海與沙，夜晚則是星與潮的秘密。退潮出現通往小島的路，看著四周無垠海面與頭頂星光，會有一種「身在宇宙中央」的錯覺；金樽的夜晚是夢境的入口，潮汐與星光是守門人，只為真心仰望它們的人開門。

No.7 大坡池

台東縣政府提供

地址：臺東縣池上鄉（臺9線322K東側轉入）

曾被列為「台東十景」之一的大坡池，每年7、8月會舉辦竹筏季，有池水與山景襯映，池岸遠處還有紅白荷花。四周無人，只有偶爾響起的蛙聲與遠方風吹過樹梢的細語，這樣的靜謐，是大自然細膩的贈禮，讓人不自覺放慢呼吸，只怕擾了那水中銀河的平靜。

池水靜默如鏡，夜裡的星星毫不保留映在水面上，來過此地的遊客分享，「在無盡的夜空看星星」、「晚上因為周圍幾乎沒有什麼光害，非常適合觀星」、「尤其到棧板躺下來觀看，會有說不出的感動」。

No.6 星星部落景觀咖啡

地址：台東縣卑南鄉富源村富源116之3號

一間光聽名字就讓人嚮往的咖啡店，點杯熱拿鐵坐在觀景區，等星空如約而至。

網友評論提到，「上山的路真的有點暗，記得慢慢開，很舒服的地方」、「星星真的很多，等大家自己去看看」、「低光害的星空，月亮下的夜景，很愉快的時光」、「景觀非常的壯麗，可以看到台東市的夜景， 飛機飛起經過頭頂很壯觀 ，光害很少， 夏天可以看滿天星斗」。

夜風穿過山間，像極了咖啡剛沖好的溫度，溫暖、安靜又有一點想像空間。每個人有自己的時區，若你願意，只要抬頭，就能遇見屬於你的一片銀河。

No.5 加路蘭遊憩區

台東縣政府提供

地址：臺東縣臺東市台11線157公里處

加路蘭是東河鄉的阿美族部落，名稱源自阿美族語「kararuan」，意指洗頭髮的地方，因為附近溪水含有黏地礦物質。原為空軍志航基地廢棄土置放場，經東管處整建後，新增停車場、觀景台和裝置藝術，成為充滿風情的遊憩區與休息站。

這個天然戶外展區，月色與星光灑在藝術裝置、漂流木與石塊上，網友提到，「不用門票只收停車管理費，有人定期打掃；有漂亮的海岸風景」、「園區內有美麗海岸、綠意盎然草皮，搭配很多創作藝術品，適合全家出遊」、「特地來看星星，還巧遇台東最美星空導覽活動，跟在一旁聽了一些希臘故事」。

海的味道混合著夜的氣息，彷彿每一次呼吸都清洗內心的雜音。這裡適合獨行，適合戀人，也適合剛剛學會與自己和解的人抬頭看星星。

No.4 八仙洞遊憩區

台東縣政府提供

地址：臺東縣長濱鄉三間村水母丁1-4號

傾聽星空與史前的共鳴，來自岩壁與海洋間幾千年的歲月，來到八仙洞，夜風帶點鹽味，星星懸掛在歷史長河，是遠古留下的記號。

八仙洞位於台東長濱鄉的海岸峭壁上，因地殼上升與海浪侵蝕，形成十數個高低不一的海蝕洞穴，如靈岩洞、觀音洞、地藏洞、水濂洞等，外型分直立形與橫向半圓形，具地質與文化雙重價值。這裡是台灣首座舊石器時代遺址，1986年由台大考古隊發掘，出土石砍器、魚骨鈎、骨針等文物，證實為距今約三萬年的「長濱文化」，也是目前所知台灣最古老的史前文化。

曾經生活在這裡的先民，或許也曾這樣仰望，聽潮聲、數星辰；當地阿美族人稱八仙洞「Loham 」，視為傳說的女神之地，增添神秘色彩。遊客評論，「由八仙洞遺址往海邊望去，視野非常的好，很讓人放鬆心情的地方」、「這麼珍貴的遺址，若解說及標示再清楚詳盡些更好」、「最上方2洞有猴子會攻擊人，需小心，不要提塑膠袋在手上」。

No.3 伯朗大道、奉茶樹（金城武樹）

地址：台東縣池上鄉錦新三號道路奉茶樹

知名藝人金城武到此拍攝廣告而聲名大噪，官方名稱為「奉茶樹」，吸引追星族及遊客到此合影留念，適合散步、騎自行車欣賞田景，網友說：｢它的魅力早已超越影像本身，成為伯朗大道的象徵｣、「剛好遇到活動『台東最美的星空』，晚上看流星雨，田園野餐，很棒的體驗」。

當觀光客散去，在伯朗大道上的那棵茄苳樹，特別顯眼，彷彿只為靜靜走過的賞星人守候；偶爾有農用車經過，星星一顆顆爬上天空，像是替白日熱鬧畫下最溫柔的句點。

No.2 三仙台風景區

台東縣政府提供

地址：臺東縣成功鎮三仙里基翬路74號

位於成功鎮的三仙台，白日以八拱橋與奇岩著稱，夜晚則是一場星辰與海的戀曲。由離岸小島與珊瑚礁海岸構成，島上矗立著三塊雄偉的巨石，傳說道教中的得道仙真呂洞賓、李鐵拐和何仙姑曾踏足此地而得名。

潮聲伴月，星影入海。當潮水慢慢退去，礁岩浮現，天光與海面相互映照，銀河拉展，彷彿為這片太平洋鋪上了一條無聲的光之徑。遊客讚美：「台灣本島每年迎接第一道曙光的地方，台東三仙台跨海步橋」」、「非常美，清澈蔚藍的東海岸」；坐在觀景步道的盡頭，聽著潮聲與風聲交織，與天、與海、與自己來一場對話吧！

No.1 鹿野高台

台東縣政府提供

地址：臺東縣鹿野鄉永安村高台路46號

鹿野高台有絕佳視野與廣闊草坡，是東部知名的熱氣球活動場地，也有許多飛行傘愛好者趨之若鶩，夢想前往全台最高起飛場，體驗俯瞰花東縱谷美景的滋味。每年6至8月舉辦熱氣球嘉年華與光雕音樂會，吸引全世界旅客，搭乘熱氣球乘風遨遊花東縱谷，欣賞壯麗田野與卑南溪谷景色，留下一生的難忘回憶。

這裡的星空，真誠得像一句不動聲色的情話，當熱氣球的彩色身影劃過天際，鹿野高台的夜，風是主角，草原寬廣，天與地彷彿只隔一層星光紗幕。

來到鹿野高台，別錯過最美的光雕音樂會！一顆顆巨大的熱氣球在夜空中隨著磅礡節奏，輪番噴射火焰，周圍雷射光束穿梭掃射，搭配繽紛的投射燈光，色彩隨旋律明滅交錯，彷彿一場用天空作畫布的視聽盛宴。這就是讓人心跳加速、目不轉睛的「熱氣球光雕音樂會」，星空中最不容錯過的奇幻魔法！

2025臺灣國際熱氣球嘉年華 光雕音樂會 節目場次表

翻攝官網／台東縣政府

🎈7/5（六）5：30 鹿野鄉 鹿野高台(精彩首秀，萬球齊飛)

🎈7/6（日）19：00 鹿野鄉 鹿野高台(開幕式)【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

🎈7/10（四）4：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區【曙光場光雕】

🎈7/17（四）19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

🎈7/24（四）19：00 池上鄉 大坡池【熱氣球光雕+煙火】

🎈7/31（四）19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

🎈8/7（四）19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

🎈8/14（四）19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

🎈8/21（四）19：00 鹿野鄉 鹿野高台(閉幕式)【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

※ 為求展演順利呈現，表訂光雕時間可能因天候因素有所調整，將提前或延後。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年04月11日至2025年04月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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