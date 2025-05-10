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罵恐龍家長挨告引發集體怒火 教師獲不起訴捍衛言論自由

基隆信義公共托育家園推夜間臨托 減輕上夜班家長負擔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆信義公共托育家園推夜間臨托，減輕上夜班家長負擔。圖／基隆市政府提供
基隆信義公共托育家園推夜間臨托，減輕上夜班家長負擔。圖／基隆市政府提供

不少家長晚上要加班，甚至要上夜班，基隆市政府為解決家長的困境，即日起於信義公共托育家園推出幼童夜間定點臨時托育服務，服務時間為晚間7時至翌日上午7時。

市府兒童及少年事務處說，去年12月起，基隆市已將日間定點臨時托育服務擴展至7個據點，讓每個行政區的家長都能方便地獲得托育服務。該政策自推出以來，廣受好評。

但有不少家長反映，他們在夜間可能面臨突發情況，比如要加夜班，擔心晚上小孩沒人照顧，市府因此規畫試辦夜間定點臨時托育服務，服務時間為晚間7時至翌日上午7時。

何姓家長說，公司有時必須上夜班，晚上9時才號能下班，夜間托育很有必要。李姓婦人表示，她在醫院上班，有時要淪夜班工作到隔上上午，有夜間托育真是福音。

副處長吳雨潔表示，這項服務將由專業的托育人員以1比2的比例照顧幼童，確保孩子們在安全舒適的環境中度過夜晚。服務的收托人數上限為8名幼童；收費方面，晚間時段7時至11時為400元；夜間時段晚間11時至上午7時則為600元，要讓更多家庭受惠。

兒少處長林麗蟬表示，市府希望透過夜間臨時托育服務，期望成為家長育兒的最佳後盾，讓他們在面對突發情況時小孩有專業照顧。市府將持續關注每位孩子的成長與安全，讓基隆市成為更適合家庭生活的友善城市，夜間定點臨托新服務可讓更多家庭受惠。

基隆信義公共托育家園推夜間臨托，減輕上夜班家長負擔。圖／基隆市政府提供
基隆信義公共托育家園推夜間臨托，減輕上夜班家長負擔。圖／基隆市政府提供
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基隆信義公共托育家園推夜間臨托，減輕上夜班家長負擔。圖／基隆市政府提供
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基隆信義公共托育家園推夜間臨托，減輕上夜班家長負擔。圖／基隆市政府提供
基隆信義公共托育家園推夜間臨托，減輕上夜班家長負擔。圖／基隆市政府提供
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