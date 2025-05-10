聽新聞
0:00 / 0:00

台東知本台11線下橋引道 變「豆腐路」惹民怨

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台11線台東新知本橋下橋引道道路，不堪工程車輛重壓，路面坑坑洞洞成「豆腐路」。記者尤聰光／攝影
台11線台東新知本橋下橋引道道路，不堪工程車輛重壓，路面坑坑洞洞成「豆腐路」。記者尤聰光／攝影

台東知本溪河床進行河道土石疏濬標售工程，工程車每天進出的省道台11線新知本橋下橋引道路面不堪重壓，坑坑洞洞成「豆腐路」，居民及農民進出如坐碰碰車，非常危險，里長及議員促請縣府改善，揚言不改善將陳情抗議。

縣府建設處水利科長吳哲元表示，下橋引道土石疏濬標售工程預計7月4日完成，既然有居民反映，將先要求廠商鋪平，待工程結束再請廠商完整鋪設，還給居民安全的道路。

去年颱風接連侵襲，知本溪有大量土石淤積，尤以溫泉區最嚴重，縣府今年初發包疏濬，4月起砂石車及工程車從新知本橋北端下橋引道進出，但車輛重壓造成路面毀損嚴重，如今汛期將至，加上夜間照明設備不足，居民擔心進出更危險。

議員王文怡表示，引道附近住戶雖不多，不過路面因重車輾壓毀損嚴重，又沒有路燈，進出安全堪慮，要求先修補坑洞，別等到有人受傷再亡羊補牢。里長王正元說，下橋引道路面凹凸不平情況，反映多次遲未改善，萬一造成民眾受傷誰要負責？相關單位若一直不處理，大家會到縣府抗議。

住戶 台東 議員

延伸閱讀

新北淡海輕軌藍海線二期 先期工程發包縮短工期

竹北實驗高中興建工程招標 拚115學年度招生

三峽北111線道路土石崩落 工務局：已恢復通車

中國工程師學會表揚傑出工程教授 成大囊刮5人

相關新聞

台東知本台11線下橋引道 變「豆腐路」惹民怨

台東知本溪河床進行河道土石疏濬標售工程，工程車每天進出的省道台11線新知本橋下橋引道路面不堪重壓，坑坑洞洞成「豆腐路」，...

寒害農損達20% 花蓮爭取現金救助

受3月中旬低溫影響，花蓮3鄉鎮酪梨、改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害，縣府會同農政單位勘災，確認損害程度至少2...

基隆潮境海灣節將登場 帆船月及海人新手村體驗課程

「基隆潮境海灣節」今年以「潮帆風尚」為主題，隨著帆船運動在基隆蓬勃發展，基隆市政府推出「帆船月」系列活動及「海人新手村」...

愛海代言石 台東海濱石頭彩繪：一顆石頭說一個故事

台東市公所推廣海洋環境保育理念，今舉辦「愛海代言石～海濱尋寶樂」記者會，市長陳銘風、水利署第八河川分署長郭建宏、市民代表...

和基捷規畫運量相近 謝國樑訪環狀線取經

基隆市長謝國樑昨率市府團隊、議員參訪新北環狀線，他說，新北捷運環狀線LRRT中運量系統，和基隆捷運規畫近似，路線多沿市區...

花蓮酪梨芒果因寒害出現「空包彈」 縣府勘災爭取現金救助

受3月中旬低溫影響，花蓮3鄉鎮酪梨、改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害，縣府會同農政單位勘災，確認損害程度至少2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。