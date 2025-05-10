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台東知本台11線下橋引道 變「豆腐路」惹民怨
台東知本溪河床進行河道土石疏濬標售工程，工程車每天進出的省道台11線新知本橋下橋引道路面不堪重壓，坑坑洞洞成「豆腐路」，居民及農民進出如坐碰碰車，非常危險，里長及議員促請縣府改善，揚言不改善將陳情抗議。
縣府建設處水利科長吳哲元表示，下橋引道土石疏濬標售工程預計7月4日完成，既然有居民反映，將先要求廠商鋪平，待工程結束再請廠商完整鋪設，還給居民安全的道路。
去年颱風接連侵襲，知本溪有大量土石淤積，尤以溫泉區最嚴重，縣府今年初發包疏濬，4月起砂石車及工程車從新知本橋北端下橋引道進出，但車輛重壓造成路面毀損嚴重，如今汛期將至，加上夜間照明設備不足，居民擔心進出更危險。
議員王文怡表示，引道附近住戶雖不多，不過路面因重車輾壓毀損嚴重，又沒有路燈，進出安全堪慮，要求先修補坑洞，別等到有人受傷再亡羊補牢。里長王正元說，下橋引道路面凹凸不平情況，反映多次遲未改善，萬一造成民眾受傷誰要負責？相關單位若一直不處理，大家會到縣府抗議。
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