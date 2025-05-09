快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆潮境海灣節將登場 帆船月及海人新手村體驗課程

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆潮境海灣節將登場，帆船月及海人新手村體驗課程。圖／基隆市政府提供
基隆潮境海灣節將登場，帆船月及海人新手村體驗課程。圖／基隆市政府提供

「基隆潮境海灣節」今年以「潮帆風尚」為主題，隨著帆船運動在基隆蓬勃發展，基隆市政府推出「帆船月」系列活動及「海人新手村」體驗課程，將於6月7日、8日在碧砂漁港舉行系列活動，結合時尚、美學與親海體驗，打造專屬於基隆的海洋盛會。

基隆副市長邱佩琳表示，基隆潮境海灣節年年創新，今年更進一步結合時尚與多元概念，讓「海」不再只是觀光景點，而是日常生活的一部分。今年推出藍白Dress Code活動，民眾只要穿著符合主題的海洋風格服裝，即可兌換限量好禮，還有機會參與雜誌街拍活動。

產業發展處長蔡馥嚀提及，今年活動內容更加豐富，除延續過往帆船、SUP與獨木舟等水上體驗活動，更融入時尚美學與永續海洋理念，規畫台琉國際帆船賽周邊活動、帆船知識小學堂、海人新手村體驗營、山海市集及音樂舞台演出等五大亮點。

各項體驗活動今天下午3時起開放報名，預計舉辦共計40場次的親海體驗，也推出限量觀賽船行程，帶民眾近距離感受帆船競速的熱血氣氛。

台琉國際帆船賽已吸引來自台灣、日本、香港等地共42艘船隊報名參賽。6月8日基隆嶼繞島賽推出兩種觀賽路線，民眾可選擇搭乘限定觀賽船，從海上近距離觀賞比賽實況，或登上基隆嶼，自高處俯瞰帆船穿梭海面的壯麗景象，帶來不同視角的精彩體驗。

第一條路線是海上觀賽，搭乘限定航班近距離感受帆船競速的熱血魅力；第二條路線則是登上基隆嶼，自基隆嶼俯瞰海面帆影交錯的壯闊畫面。

山海市集有逾30個在地特色攤位，涵蓋美食、文創、海洋商品，詳情與報名資訊，請上「潮嚮．山海基隆」粉絲團https://www.facebook.com/ilovekeelung、潮境海灣節官網www.chaojingbay.com.tw，或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。

基隆潮境海灣節將登場，帆船月及海人新手村體驗課程。圖／基隆市政府提供
基隆潮境海灣節將登場，帆船月及海人新手村體驗課程。圖／基隆市政府提供
基隆潮境海灣節將登場，帆船月及海人新手村體驗課程。圖／基隆市政府提供
基隆潮境海灣節將登場，帆船月及海人新手村體驗課程。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 觀光景點

延伸閱讀

基隆罷綠議員喊停？ 藍新主委林沛祥：聽大家意見再決定

民政處長涉偽造文書去職 謝國樑宣布發言人呂謦煒接任

基隆黨部主委收押低氣壓 朱立倫將為新主委林沛祥布達

死亡連署案…國民黨基隆前主委與未曝光共犯接觸被收押

相關新聞

基隆潮境海灣節將登場 帆船月及海人新手村體驗課程

「基隆潮境海灣節」今年以「潮帆風尚」為主題，隨著帆船運動在基隆蓬勃發展，基隆市政府推出「帆船月」系列活動及「海人新手村」...

花蓮酪梨芒果因寒害出現「空包彈」 縣府勘災爭取現金救助

受3月中旬低溫影響，花蓮3鄉鎮酪梨、改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害，縣府會同農政單位勘災，確認損害程度至少2...

愛海代言石 台東海濱石頭彩繪：一顆石頭說一個故事

台東市公所推廣海洋環境保育理念，今舉辦「愛海代言石～海濱尋寶樂」記者會，市長陳銘風、水利署第八河川分署長郭建宏、市民代表...

台東知本台11線下橋引道重車輾壓成「豆腐路」 議員促改善

台東知本溪河床上月4進行河道土石疏濬標售工程，不過，每天工程車輛進出的台11線新知本橋下橋引道道路，不堪重壓，路面坑坑洞...

和基捷規畫運量相近 謝國樑訪環狀線取經

基隆市長謝國樑昨率市府團隊、議員參訪新北環狀線，他說，新北捷運環狀線LRRT中運量系統，和基隆捷運規畫近似，路線多沿市區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。