基隆潮境海灣節將登場 帆船月及海人新手村體驗課程

「基隆潮境海灣節」今年以「潮帆風尚」為主題，隨著帆船運動在基隆蓬勃發展，基隆市政府推出「帆船月」系列活動及「海人新手村」體驗課程，將於6月7日、8日在碧砂漁港舉行系列活動，結合時尚、美學與親海體驗，打造專屬於基隆的海洋盛會。

基隆副市長邱佩琳表示，基隆潮境海灣節年年創新，今年更進一步結合時尚與多元概念，讓「海」不再只是觀光景點，而是日常生活的一部分。今年推出藍白Dress Code活動，民眾只要穿著符合主題的海洋風格服裝，即可兌換限量好禮，還有機會參與雜誌街拍活動。

產業發展處長蔡馥嚀提及，今年活動內容更加豐富，除延續過往帆船、SUP與獨木舟等水上體驗活動，更融入時尚美學與永續海洋理念，規畫台琉國際帆船賽周邊活動、帆船知識小學堂、海人新手村體驗營、山海市集及音樂舞台演出等五大亮點。

各項體驗活動今天下午3時起開放報名，預計舉辦共計40場次的親海體驗，也推出限量觀賽船行程，帶民眾近距離感受帆船競速的熱血氣氛。

台琉國際帆船賽已吸引來自台灣、日本、香港等地共42艘船隊報名參賽。6月8日基隆嶼繞島賽推出兩種觀賽路線，民眾可選擇搭乘限定觀賽船，從海上近距離觀賞比賽實況，或登上基隆嶼，自高處俯瞰帆船穿梭海面的壯麗景象，帶來不同視角的精彩體驗。

第一條路線是海上觀賽，搭乘限定航班近距離感受帆船競速的熱血魅力；第二條路線則是登上基隆嶼，自基隆嶼俯瞰海面帆影交錯的壯闊畫面。