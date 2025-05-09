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花蓮獲贈純電車火災消防機車 駐守蘇花改

中央社／ 花蓮縣9日電

蘇花改沿線山區道路崎嶇、隧道多，若發生車輛火災，大型消防車難以及時抵達，花蓮縣消防局原只配置2台泡沫滅火技術消防機車，近日獲企業捐贈針對純電車火災專用的消防機車。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，傳統大型消防車受限體積與路況，針對蘇花路廊（台9線、台9丁線）沿線幹道，常因觀光車流湧現出現壅塞，增加救援難度。

吳兆遠說，蘇花改中仁隧道前的中仁分隊配置2台消防機車，主要是針對汽油類車輛滅火使用，採泡沫滅火技術；這次獲贈的1台消防機車，是針對純電車火災使用，設有滅火毯、50公升水箱與消防泵浦模組，將配置在和平分隊。

吳兆遠說，消防機車機動性高，能在車陣中靈活穿梭、抵達火場，發揮先遣滅火、前線通報及初步勘查等功能，因此3台消防機車都配置在蘇花路廊沿線分隊。

另外，403地震國立東華大學理工一館化學實驗室火災延燒案件，當時因沒有適用的消防設備，遠從高雄調派乾粉式化學消防車支援撲滅。花蓮縣消防局向中央爭取4台化學消防車及4台化學災害處理車，預計5年內陸續購置。

吳兆遠說，明年將率先增購2輛乾粉式化學消防車，強化搶救特殊化學物質火災能量。

火災 花蓮 蘇花改

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