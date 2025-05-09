台東海濱公園新玩法 彩繪石頭尋寶趣

台東市海濱公園以石頭取代消波塊穩定岸邊，台東市公所和第八河川局邀請畫家彩繪40顆石頭，讓民眾「尋寶」增添樂趣。台東縣長饒慶鈴提醒民眾，千萬不要把石頭搬回家。

台東市國際地標海邊因海浪侵襲海岸線，第八河川局將過去使用消波塊阻擋海浪的施工方法，改成堆砌石塊和鵝卵石，台東市公所發想彩繪石頭添樂趣，台東市長陳銘風今天邀請饒慶鈴和地方人士共同彩繪石頭。

陳銘風表示，這次活動以「用一顆石頭說一個故事」為核心概念，推動「愛海代言石」計畫，由台東縣無盡雅集畫會執行秘書何宏雄執行創作，透過彩繪石頭的藝術形式，將石頭化為海洋守護石，凝聚全民守護海洋的意識，不僅描繪對大海的想像與情感，也成為宣揚保育理念的重要媒介。

他說，市公所後續將推動「海濱公園生態藝術裝置休憩空間營造計畫」，透過設計競圖，邀請民眾參與公共藝術創作，將對海洋文化與自然元素的想像與情感，轉化為具象裝置藝術作品，建置於海濱公園，作為海洋文化理念宣示與傳達的場域。

饒慶鈴表示，台東藍的大海最迷人，來台東海濱公園除了遠眺太平洋和綠島，現在還有最新玩法「尋找彩繪石頭樂趣」，有40顆的彩繪石頭藏身在眾多石堆中，有栩栩如生的海龜、可愛的狗等各種動物，歡迎民眾、遊客週休二日到海邊走走，親子一起尋寶，不過要注意日頭赤焰焰，防曬要做好。

她也特別提醒，守護海洋與環境人人有責，民眾現場搜尋歡欣，千萬不要把石頭搬回家。