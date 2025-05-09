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花蓮酪梨芒果因寒害出現「空包彈」 縣府勘災爭取現金救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
受3月中旬低溫影響，花蓮瑞穗鄉改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害。圖／花蓮縣政府提供
受3月中旬低溫影響，花蓮瑞穗鄉改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害。圖／花蓮縣政府提供

受3月中旬低溫影響，花蓮3鄉鎮酪梨、改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害，縣府會同農政單位勘災，確認損害程度至少20%，已達到現金救助標準，將提報向農業部爭取。

花蓮縣政府農業處近日接獲壽豐、鳳林、瑞穗等鄉鎮公所、農友通報，酪梨及芒果有開花不著果、結果不良、果實畸形或是空包彈等災情。8日與花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，實地到果園勘災。

農業處表示，經現勘，酪梨部分壽豐鄉被害面積3公頃、損害程度20%，鳳林鎮被害面積15公頃、瑞穗鄉8.6公頃，都有25%的損害，另外，瑞穗鄉的改良種芒果，被害面積8公頃，損害程度也有20%，都達到現金救助的啟動標準，將依農業天然災害救助辦法向農業部提報現金救助。

農業處長陳淑雯說，縣內大宗農作除了酪梨、改良種芒果，也有農友提報文旦柚可能受寒害，將待這個月下旬生理性落果後，組勘災小組查看。

陳淑雯呼籲農友，若發現農作受到天災的影響造成生長異常，務必主動通報在地鄉鎮公所，也可使用農業部開發的農產業天然災害現地照相App記錄受災，可加快確認進度，也請鄉鎮公所對於受災田區派員勘災拍照，協助儘早復耕、復建。

受3月中旬低溫影響，花蓮3鄉鎮酪梨、改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害，縣府會同農政單位勘災確認已達現金救助標準，將向農業部提報爭取。圖／花蓮縣政府提供
受3月中旬低溫影響，花蓮3鄉鎮酪梨、改良種芒果出現結果不良、空包彈等遲發性寒害，縣府會同農政單位勘災確認已達現金救助標準，將向農業部提報爭取。圖／花蓮縣政府提供

芒果 花蓮縣政府 酪梨

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