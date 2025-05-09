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愛海代言石 台東海濱石頭彩繪：一顆石頭說一個故事

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市公所推廣海洋環境保育理念，今舉辦「愛海代言石～海濱尋寶樂」記者會，邀請無盡雅集畫會執行秘書何宏雄老師創作，透過彩繪石頭，凝聚全民守護海洋的意識。圖／台東市公所提供
台東市公所推廣海洋環境保育理念，今舉辦「愛海代言石～海濱尋寶樂」記者會，邀請無盡雅集畫會執行秘書何宏雄老師創作，透過彩繪石頭，凝聚全民守護海洋的意識。圖／台東市公所提供

台東市公所推廣海洋環境保育理念，今舉辦「愛海代言石～海濱尋寶樂」記者會，市長陳銘風、水利署第八河川分署長郭建宏、市民代表、里長們和市公所團隊共同見證這場結合藝術創作、海洋教育與公民參與的創新活動。

活動以「用一顆石頭說一個故事」為核心概念，推動「愛海代言石」計畫，由無盡雅集畫會執行秘書何宏雄老師創作，透過彩繪石頭的藝術形式，將石頭化為海洋守護石，凝聚全民守護海洋的意識，不僅描繪對大海的想像與情感，也成為宣揚保育理念的重要媒介。

陳銘風表示，市公所後續將推動「海濱公園生態藝術裝置休憩空間營造計畫」，透過設計競圖，邀請民眾參與公共藝術創作，轉化民眾對海洋文化與自然元素的想像與情感為具象裝置藝術作品，建置於海濱公園，作為海洋文化理念宣示與傳達的場域。

何宏雄說，他從小就愛繪畫，但為了現實生活選擇當老師，這期間沒有間斷繪畫興趣，幾年前退休後更是全心投入藝術創作。他的畫作有可愛的動物、鞋子、昆蟲外，還有將奉茶等美好的傳統文化融入其中，希望能為來觀賞的朋友帶來不一樣的體驗。

記者會現場，除了有旮勒思南樂團帶來精彩演出，也邀請嘉賓們和老師一同創作彩繪石頭，讓大家感受到繪畫樂趣。

陳銘風強調，希望透過這項活動，拉近與市民的距離，傳遞海洋環境保育及在地藝術營造的重要性，不過，也提醒民眾，到海邊欣賞風景和畫作就好，石頭屬於公有財產，千萬不要把石頭帶回家。

台東市公所提醒民眾，到海邊欣賞風景和畫作就好，石頭屬於公有財產，千萬不要把石頭帶回家。圖／台東市公所提供
台東市公所提醒民眾，到海邊欣賞風景和畫作就好，石頭屬於公有財產，千萬不要把石頭帶回家。圖／台東市公所提供

畫作 陳銘風

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