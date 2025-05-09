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台東知本台11線下橋引道重車輾壓成「豆腐路」 議員促改善

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣府今年初發包疏濬標售，相關工程4月開始動工，砂石車及工程車從新知本橋北端下橋引道進出。記者聰光／攝影
縣府今年初發包疏濬標售，相關工程4月開始動工，砂石車及工程車從新知本橋北端下橋引道進出。記者聰光／攝影

台東知本溪河床上月4進行河道土石疏濬標售工程，不過，每天工程車輛進出的台11線新知本橋下橋引道道路，不堪重壓，路面坑坑洞洞成「豆腐路」，當地居民及農民進出如搭碰碰車，也非常危險，在地里長及議員促請縣府改善，居民揚言不改善將陳情抗議。

縣府建設處水利科長吳哲元表示，下橋引道確實進出車輛目前是進行溫泉河道土石疏濬標售工程，預計7月4日完成，既然有居民反映，會要求廠商先行做好鋪平動作，工程結束後，會再請廠商及反應公路局完成下橋引道的道路完整鋪設，還給居民安全的道路。

去年接連颱風侵襲，導致知本溪大量土石淤積，其中以溫泉區嚴重，縣府今年初發包疏濬標售，相關工程4月開始動工，砂石車及工程車從新知本橋北端下橋引道進出，但車輛重壓下，路面毀損嚴重，如經汛期將至，當地居民擔心造成坑洞加劇，加上夜間照明設備不足，居民進出更加危險。

議員王文怡表示，台11線北端下橋引道附近雖住戶不多，但在沒有路燈的情況下，路面被砂石車及工程車輛輾壓毀損嚴重，尤其附近有很多農民，進出都非常危險，不要等到工程結束才做好鋪平，應該針對坑洞嚴重部分先修補，屆時有人受傷，再事後亡羊補牢，非常不宜。

里長王正元說，這條下橋引道路面凹凸不平狀況反映多次，但遲遲沒有改善，若造成居民及農民受傷誰要負責？相關單位應該要到現場看看，才會知道危險性，若一直不處理，會結合當地居民及農民到縣府陳情抗議，希望相關單位正視問題。

新知本橋下橋引道附近居民及農民進出如搭碰碰車，也非常危險，在地里長及議員促請縣府改善。記者聰光／攝影
新知本橋下橋引道附近居民及農民進出如搭碰碰車，也非常危險，在地里長及議員促請縣府改善。記者聰光／攝影
台11線台東新知本橋下橋引道道路，不堪工程車輛重壓，路面坑坑洞洞成「豆腐路」。記者聰光／攝影
台11線台東新知本橋下橋引道道路，不堪工程車輛重壓，路面坑坑洞洞成「豆腐路」。記者聰光／攝影

溫泉 議員 農民

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