和基捷規畫運量相近 謝國樑訪環狀線取經

基隆市長謝國樑昨率市府團隊、議員參訪新北環狀線，他說，新北捷運環狀線LRRT中運量系統，和基隆捷運規畫近似，路線多沿市區道路採高架型式興建，建設條件也較接近，希望府會共同了解車廂、軌道、車站及周邊聯合開發等營運條件後，聚焦市政推動基捷。

謝國樑與副議長楊秀玉等14名議員參訪新北捷運環狀線南機廠及秀朗橋站開發案，參觀秀朗橋站聯開大樓，該聯開案成功結合捷運車站與商辦大樓，提供相關公共設施空間。

謝國樑說，基隆八堵站將由新北捷運公司協助聯合開發，面積達5.8公頃，期待和新北緊密合作，現在是全面改造最好的時刻。至於基隆捷運車廂外界充滿很多的想像，未來車廂是否足夠載運，可再討論。

多名議員關心車廂載客人數及班距，擔心不符通勤需求。新北捷運局長李政安表示，環狀線運量每小時可達2萬人次以上，未來基隆捷運車廂550人的乘車人數，因應聯開案人數的增加，基捷可藉由調整行車班次間距，最快可90秒一班，滿足尖峰時段載客需求，也可達到每小時2萬人次以上，為基隆帶來便利的搭乘。

新北捷運公司董事長林祐賢說，藉由新北與基隆共同討論，希望在基隆捷運站興建過程更能順利推動，完工通車後提升日常交通的便利性，帶動周遭產業發展。

新北市長侯友宜昨天上午參加特色國民運動中心建設成果展開幕時澄清，日前他與謝國樑就基隆捷運議題已深度會談，雙方對推動目標已高度共識，昨未同行純粹時間未能配合，絕無政治聯想。