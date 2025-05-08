快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

童子瑋批基隆市政不彰 謝國樑：已2次民意認證績效

中央社／ 基隆8日電

基隆市府官員涉嫌非法利用戶政系統個資、協助罷免民進黨籍市議員連署。民進黨籍基隆市議長童子瑋說，國民黨的市政成效不彰、口碑已淪笑柄。

基隆市長謝國樑今天回應，他歷經市長選舉當選、遭罷免未過關的2次民意的認證，認證足以給外界參考他的工作績效。

前基隆市政府民政處長張淵翔，涉非法利用戶政系統查個資助罷免，遭羈押禁見；市政顧問謝偉仁也被檢方諭令新台幣15萬元交保。檢調也查出，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝在微信成立的「勝之群組」協助罷免，並疑洩個資。

童子瑋昨天在臉書（Facebook）說，2022年選完以後，國民黨有市長也有立委，但從國民黨上任以來，風波就是一波接一波。從市長就任開始，花大錢送電動機車到現在成效不彰，颱風災情放著半年延宕，現在到影響未來基隆發展的捷運工程，也看不出在協助基隆，反而更像倒幫雙北。

童子瑋指出，連民政處長都能因為罷免案涉及偽造文書和非法查個資，變成法院認證的被告。這些事情的發生，如果只是一兩件，那還可以說是個案跟巧合，可是每次問題都繞回同一批人、同一個團隊，那問題的原因，除了是國民黨以外，還能是什麼？

童子瑋認為，現在的基隆雖然「聲量很高」，卻是因為一樁樁令人搖頭的新聞，成了大家茶餘飯後的笑柄。這種話題「核心」的位置，要讓市民怎麼喜愛這座城市？國民黨這樣的市政口碑，又怎麼讓市民哪天才能說勇敢說出「我是基隆人」？

謝國樑今天前往新北市捷運工程局參訪時表示，他並沒有加入「勝之群組」，也不了解運作情況，其他部分針對檢調偵辦都尊重相關單位；他要再次說明「如果有需要我的地方，我會來積極協助」。

針對童子瑋的說法，謝國樑回應，2022年他經歷投票，透過選民的認證到基隆市政府工作，去年他再次經過民意的認證與投票行為（指遭罷免但未通過），任何人的意見都尊重，最重要的還是選民所投下神聖的一票，選民的意向最可以給大家參考市府團隊工作的績效。

國民黨 罷免

延伸閱讀

童子瑋批國民黨市政淪笑柄 謝國樑：民意已2次投票認證

謝國樑考察新北捷運未陪同 侯友宜：時間無法配合、勿政治聯想

批基市府和藍黨部勾結 童子瑋：國民黨市政口碑淪笑柄

大罷免案基市府團隊兩要角涉案 誰是更大咖？謝國樑：絕未涉入

相關新聞

台東海巡添新35噸級巡防艇 進駐綠島

海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今抵達綠島南寮漁港...

航行19天帛琉帆船抵蘭嶼 船員：好像回到母親的懷抱

台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）今年推動全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流活動」，國際舟...

基隆監獄母親節懇親活動 收容人見到年幼子女情緒波動

再過3天就是母親節，基隆監獄在昨天和今天，連續兩天舉辦母親節電話懇親和面對面懇親活動，提供收容人與家人修復親情的契機，受...

基捷運量未來每小時2萬人次 謝國樑搭新北環狀線取經

基隆市長謝國樑今天偕市府團隊、議員參訪同為中運量的新北環狀線，參觀十四張機廠，也搭捷運到秀朗橋站，實地看秀朗橋站聯合開發...

台東「變形金剛」行動舞台車被批浪費公帑 議員促活化

台東縣政府強化宣導量能，2018年花近千萬打造一台節能、創新的「TTShow 變形金剛行動智慧舞台車」，被民眾稱為「變形...

基市建構叫車大平台 助障礙者、長者更有意願走出家門

基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。