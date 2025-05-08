航行19天帛琉帆船抵蘭嶼 船員：好像回到母親的懷抱

台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）今年推動全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流活動」，國際舟船Alingano Maisu號4月20日從帛琉出發，今天抵達台蘭嶼寫下歷史新頁。島上族人盛大歡迎，船員感動說「好像回到母親的懷抱」。

縣府原民處指出，Alingano Maisu號上個月20日從帛琉出發後，一路以傳統星象非儀器航海技術途經菲律賓群島，然後航向逾上千公里台灣蘭嶼島，19天的航程中，10名船員們在寧靜的太平洋上，隨著黑潮洋流慢慢划行，彼此分享著先祖流傳的海洋故事及知識。

今天早上島上雅美（達悟）族人盛裝著傳統服飾在開元港迎接Alingano Maisu號的到來，許多好奇遊客還跑到燈塔觀看，當Alingano Maisu號接近12海浬時，族人也派出多艘拼板舟迎接，當船隻接觸，如同親人相見，彼此興奮不已，港邊也歡聲雷動，手機相機拍下歷史的一刻。

「這是最棒的母親節禮物！」一名帛琉船員感動的說，看到蘭嶼陸地的那一刻，好像回到母親的懷抱，這麼的熟悉及溫暖。另參與同行的蘭嶼達悟族人張也海‧夏曼說，所有作息都在船上解決，雖不比陸地便利，卻有著對海的依賴，大家也都發揮與生俱來的航海能⼒完成這項挑戰。