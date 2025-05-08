快訊

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

聽新聞
0:00 / 0:00

航行19天帛琉帆船抵蘭嶼 船員：好像回到母親的懷抱

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）今年推動全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流活動」，國際舟船Alingano Maisu號4月20日從帛琉出發，今天抵達台蘭嶼寫下歷史新頁。圖／台東縣政府提供
台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）今年推動全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流活動」，國際舟船Alingano Maisu號4月20日從帛琉出發，今天抵達台蘭嶼寫下歷史新頁。圖／台東縣政府提供

台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）今年推動全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流活動」，國際舟船Alingano Maisu號4月20日從帛琉出發，今天抵達台蘭嶼寫下歷史新頁。島上族人盛大歡迎，船員感動說「好像回到母親的懷抱」。

縣府原民處指出，Alingano Maisu號上個月20日從帛琉出發後，一路以傳統星象非儀器航海技術途經菲律賓群島，然後航向逾上千公里台灣蘭嶼島，19天的航程中，10名船員們在寧靜的太平洋上，隨著黑潮洋流慢慢划行，彼此分享著先祖流傳的海洋故事及知識。

今天早上島上雅美（達悟）族人盛裝著傳統服飾在開元港迎接Alingano Maisu號的到來，許多好奇遊客還跑到燈塔觀看，當Alingano Maisu號接近12海浬時，族人也派出多艘拼板舟迎接，當船隻接觸，如同親人相見，彼此興奮不已，港邊也歡聲雷動，手機相機拍下歷史的一刻。

「這是最棒的母親節禮物！」一名帛琉船員感動的說，看到蘭嶼陸地的那一刻，好像回到母親的懷抱，這麼的熟悉及溫暖。另參與同行的蘭嶼達悟族人張也海‧夏曼說，所有作息都在船上解決，雖不比陸地便利，卻有著對海的依賴，大家也都發揮與生俱來的航海能⼒完成這項挑戰。

據了解，Alingano Maisu是雙船體波⾥尼⻄亞型式遠程航海帆船、單桅桿、桅桿⾼度14公尺、船隻⻑17公尺、甲板寬度5公尺，⾄今船齡為 18 年，目前總航程時數約為37萬8千9百（701722.8公⾥）。在蘭嶼停留3天2夜後，預計5月10日航抵台東杉原灣。

Alingano Maisu號10名船員們，在19天的航程中，彼此分享著先祖流傳的海洋故事及知識。圖／台東縣政府提供
Alingano Maisu號10名船員們，在19天的航程中，彼此分享著先祖流傳的海洋故事及知識。圖／台東縣政府提供
今天早上島上雅美（達悟）族人盛裝著傳統服飾在開元港迎接Alingano Maisu號的到來，許多好奇遊客還跑到燈塔觀看。圖／台東縣政府提供
今天早上島上雅美（達悟）族人盛裝著傳統服飾在開元港迎接Alingano Maisu號的到來，許多好奇遊客還跑到燈塔觀看。圖／台東縣政府提供
帛琉船員興奮的拿起手機拍前來迎接的蘭嶼雅美（達悟）族人的拼板舟。圖／台東縣政府提供
帛琉船員興奮的拿起手機拍前來迎接的蘭嶼雅美（達悟）族人的拼板舟。圖／台東縣政府提供
蘭嶼雅美（達悟）族人也派出多艘拼板舟迎接，當船隻接觸，如同親人相見，彼此興奮不已。圖／台東縣政府提供
蘭嶼雅美（達悟）族人也派出多艘拼板舟迎接，當船隻接觸，如同親人相見，彼此興奮不已。圖／台東縣政府提供

帛琉 族人 蘭嶼

延伸閱讀

屏東船長蘭嶼外海捕魚疑中風 空勤直升機助送醫

莊瑞雄要求完成蘭嶼醫院建置規畫 邱泰源允諾今年提出

陳瑩關心蘭嶼醫院進度 衛福部：10月提興建計劃

漁工蘭嶼外海腹痛 海巡馳援後送台東

相關新聞

台東海巡添新35噸級巡防艇 進駐綠島

海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今抵達綠島南寮漁港...

航行19天帛琉帆船抵蘭嶼 船員：好像回到母親的懷抱

台東縣政府攜手帛琉航海組織MVS（密克羅尼西亞航海協會）今年推動全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流活動」，國際舟...

基隆監獄母親節懇親活動 收容人見到年幼子女情緒波動

再過3天就是母親節，基隆監獄在昨天和今天，連續兩天舉辦母親節電話懇親和面對面懇親活動，提供收容人與家人修復親情的契機，受...

基捷運量未來每小時2萬人次 謝國樑搭新北環狀線取經

基隆市長謝國樑今天偕市府團隊、議員參訪同為中運量的新北環狀線，參觀十四張機廠，也搭捷運到秀朗橋站，實地看秀朗橋站聯合開發...

台東「變形金剛」行動舞台車被批浪費公帑 議員促活化

台東縣政府強化宣導量能，2018年花近千萬打造一台節能、創新的「TTShow 變形金剛行動智慧舞台車」，被民眾稱為「變形...

基市建構叫車大平台 助障礙者、長者更有意願走出家門

基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。