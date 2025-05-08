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基隆監獄母親節懇親活動 收容人見到年幼子女情緒波動
再過3天就是母親節，基隆監獄在昨天和今天，連續兩天舉辦母親節電話懇親和面對面懇親活動，提供收容人與家人修復親情的契機，受刑人阿偉看到兩個久未相見的孩子激動不已，感謝家人不離不棄，未來會奮發向上，不再犯錯。
基隆監獄表示，為讓收容人能在母親節前，與久別的親人團聚，閒話家常，7、8日分別舉辦電話懇親和面對面懇親活動，共計306名收容人和108名親屬參加。獄方希望透過這項活動，提供收容人與家人修復親情的契機，並結合反詐與反毒宣導，提升收容人親屬識詐和防毒的社會意識。
中華電信基隆營運處長期推動關懷收容人活動，重要節日都會與基隆監所合辦電話懇親活動。今年4月29日、5月7日，分別在基隆看守所、基隆監獄辦理母親節電話懇親活動，各提供12路、32路市內電話線路，讓收容人免費撥打懇親電話，與家人聯絡。
基隆監獄在懇親活動現場布置收容人藝文成果展示區，讓前來的親屬們可以近距離欣賞收容人的手作盆栽、畫作以及母親節卡片比賽成品。受刑人阿偉與子女相聚時情緒激動，他獲獎的母親節卡片送給家人。他入監服刑，無法陪在家人身邊，表示未來一定要奮發向上，不再犯錯。
黃正勇贈送基督教更生團契基隆區會提供的康乃馨，給參與活動的家屬，添增母親節溫馨的氣氛。黃也勉勵收容人要守護家人支持的這股珍貴力量，建立愛與信任，不再辜負對自己的期望。基隆監獄將不斷推動各類處遇課程，幫助收容人找回自我，提前為復歸之路做好充分準備。
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