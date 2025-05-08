基捷運量未來每小時2萬人次 謝國樑搭新北環狀線取經

基隆市長謝國樑今天偕市府團隊、議員參訪同為中運量的新北環狀線，參觀十四張機廠，也搭捷運到秀朗橋站，實地看秀朗橋站聯合開發案，借鏡新北環狀線經驗，為基隆捷運建設汲取養分。謝國樑說，基隆市政府將持續與新北市保持緊密互動與交流，在捷運系統、公共運輸與城市治理等面向，共同前進、共同進步。

謝國樑今與副議長楊秀玉等14位議員參訪新北捷運環狀線南機廠及秀朗橋站開發案，並實地參觀秀朗橋站聯開大樓，該聯開案成功結合捷運車站與商辦大樓，並提供相關公共設施空間，已成為捷運聯合開發的典範。

謝國樑說，新北捷運環狀線LRRT中運量系統，因為其路線大多沿市區道路採高架型式興建，建設條件也較接近未來的基隆捷運，希望透過府會雙方共同深化對於車廂、軌道、車站及周邊聯合開發等營運條件的理解之後，收斂相同的角度，聚焦市政，推動捷運建設。

謝國樑表示，基隆八堵站將由新北捷運公司協助進行聯合開發，面達達5.8公頃，期待和新北緊密合作，現在是全面改造最好的時刻。至於基隆捷運車廂外界充滿很多的想像，未來車廂是否足夠載運，今天來學習和考察，未來可再討論。

基市府秘書長方定安現場指出，將參考新北市等直轄市的執行經驗，結合基隆獨有的條件與城市特色，制定專屬的捷運開發策略，透過體驗搭乘與基隆捷運同為中運量系統的環狀線，作為基隆推動捷運場站及周邊開發的參考借鏡。

新北捷運局長李政安表示，新北環狀線與基隆捷運同為中運量捷運系統，路線串穿新北人口稠密區，包括新店、中和、板橋及新莊，每日平均運量5.7萬人次，平均每月總運量約171萬人次，這些經驗可作為推動基隆捷運的學習與借鏡。

李政安說，環狀線的運量每小時可達2萬人次以上，未來基隆捷運車廂550人次的乘車數量，因應聯開案人數的增加，可縮短班距時間，未來也可以達到每小時2萬人次以上，為基隆帶來便利的搭乘。