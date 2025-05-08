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台東焚化廠監測網頁改版 環保局：民眾隨時掌握空品

中央社／ 台東縣8日電

台東焚化廠公開監測數據經常遭到民眾質疑，台東縣環保局今天更改連續自動監測公開資訊網頁，讓民眾可隨時掌握焚化廠燃燒運作情形及空氣品質。

環保局今天上午邀請台東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）附近4個里的里長、里民，說明新版網頁內容與監測數據判讀方式，協助民眾更快熟悉全新介面，減少轉換期間可能產生的不便與疑慮，便利持續關注焚化廠運作情形。

環保局在簡報中表示，隨著台東焚化廠進入正式營運階段，為強化資訊透明與民眾參與，這次改版參考全國各縣市資訊公開經驗，重新設計資料呈現方式。

新版網頁同步揭示環評加嚴標準與法規排放標準，並公開焚化廠空氣污染物連續自動監測系統（CEMS）所產出即時數據，包括氮氧化物、一氧化碳、粒狀物等多項指標。

其中，氣態污染物以每15分鐘與每小時平均值呈現，不透光率則每6分鐘更新一次；民眾可隨時透過網頁查詢每一筆監測數據，也可連結至環境部「固定污染源管理資訊公開平台」進行查詢，即時掌握焚化廠排放狀況。

環保局長黃權煒表示，焚化廠設置的連續自動監測系統以數位方式24小時不間斷記錄空氣污染物排放數據，可有效防範偷排或規避檢測等違法行為；監測儀器皆依法定期校正並接受查核，數據比起傳統人工檢測，更具準確性與代表性；未來環保局將持續蒐集民眾使用回饋，進行滾動式調整與優化，致力提升資訊公開品質與民眾信賴度。

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