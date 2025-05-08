台東「變形金剛」行動舞台車被批浪費公帑 議員促活化

台東縣政府強化宣導量能，2018年花近千萬打造一台節能、創新的「TTShow 變形金剛行動智慧舞台車」，被民眾稱為「變形金剛」，不過因長期置於南京路日曬雨淋，相關設備已損壞，且貨櫃阻礙商家生意，議員批效益不彰，促請縣府改善。縣府國際及計畫處表示，將保養活化。

國計處長李素琴表示，行動智慧宣傳舞台車已使用多年，不僅多次配合大型活動使用，也配合各局處多場次政令宣導，成效相當良好，只是使用多年難免電子設施會有老化的情形，目前尚未到報廢使用年限，因此已編列相關預算進行維修保養，未來會發揮最大效益。

2018年打造的「TTShow 變形金剛行動智慧舞台車」，不僅可直接變身為寬闊舞台，還設有太陽能發電、燈光音響及電子看板等設備，更可以走訪16鄉鎮市趴趴走與現場民眾直接互動；不過，自啟用後，舞台車長期置放在南京路上，引來議員質疑成效不彰，浪費公帑。

議員張國洲今天在定期會縣府單位工作檢討時，質疑行動舞台車沒有編車頭及司機，根本就沒有下鄉過，長期放在南京路上也沒看到民眾或遊客在看電子宣傳看板，擺在那裏形同大型障礙物，影響附近商家生意，他建議若沒辦法改善，就將貨櫃車體報廢。