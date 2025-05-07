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基市建構叫車大平台 助障礙者、長者更有意願走出家門

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出門。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出門。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出門。復康巴士服務新制也將在6月1日起上路，擴大服務範圍，並推動分級預約及使用者付費制度，讓身心障礙者「行」的權利更有保障。

基市府社會處長楊玉欣表示，對於障礙者或長者的生活，最希望的是他們要「走出家門」，這對他們的身心健康、情緒、認知和人際社交很重要。讓他們能走出家門的基礎建設，就是無障礙接駁和運輸。

楊玉欣說，基隆無障礙交通統一預約平台除整合服務項目與叫車流程，也考量行動不便者及長輩的實際需求，致力打造低障礙操作介面，讓使用者可透過電腦或手機快速完成預約。平台也結合「基隆社會處小幫手」LINE官方帳號，讓市民可在熟悉的平台上輕鬆點選完成叫車需求，打造科技與人本並重的友善服務系統。

謝國樑今天出席平台啟動儀式時說，過去民眾預約復康巴士或長照接送服務，常要逐一聯繫不同車隊，導致重複叫車與資源浪費的情況。無障礙交通統一預約平台整合全市30輛復康巴士、96輛長照接送車輛，提供即時、便捷的預約管道，讓身心障礙與長照對象更輕鬆出門，進一步實踐「有愛城市」的施政願景。

社會處表示，復康巴士服務新制另在6月1日上路，透過三大措施全面優化服務內容，首先是推動分級預約制，提供重度以上肢體障礙者、植物人及失智症者等服務優先權，開放最早可於14天前預約，確保高需求者可優先取得乘車資格。

新制也擴大服務範圍，服務對象不再限於特定障礙類別與等級，凡經評估有需要者皆可使用。服務時間擴增至周一至周日上午8時30分至晚間9時，服務區域延伸至整個基隆市及雙北地區，用途不設限，滿足民眾日常與多元出行需求。

第3項優化措施是實施使用者付費制，依照計程車跳表計價標準計費，設有一般戶、低收入戶與中低收入戶三種補助方式。一般戶每日來回各1趟享有政府70%補助，低收及中低收入戶則提供90%補助，並每人每月提供8次免費搭乘服務，落實交通資源共享與永續使用理念。

基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出門。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出門。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，基隆無障礙交通統一預約平台即日起上線，整合復康巴士及長照交通接送服務，便利身心障礙者及高齡長者出門。記者邱瑞杰／攝影
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