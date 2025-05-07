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宜蘭TPASS通勤月票「這方案」最受歡迎 購買人數逾7成

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
政府實施TPASS通勤月票之後，北宜的公共運輸運量確有提升，但尚未回到疫情前的水準。圖／首都客運提供
政府實施TPASS通勤月票之後，北宜的公共運輸運量確有提升，但尚未回到疫情前的水準。圖／首都客運提供

宜蘭縣TPASS公共運輸通勤月票成效分析，自112年8月底上路統計至今年3月，累計總購買人數12萬6214人，分析4種優惠方案中，以1800元方案的購買人數最多，約有9萬3000多人選擇單純搭乘往返台北、宜蘭的國道客運，其次才是縣內市區公車及台鐵的750元方案。

宜蘭目前TPASS公共運輸通勤月票共有750元方案（搭乘市區公車及台鐵），1800元方案（搭乘北宜國道客運），2300+吃到飽方案（搭乘北宜國道客運、免費轉乘市區公車及雙北的捷運公車），還有3 日遊券方案共四種。

經縣政府交通處進行成效統計分析，112年8月28日發行的750及1800方案，累計各有2萬2321人及9萬3185人購買，約占總累計購買12萬6214人數中的17.7%與73.8%；接著才是今年9月發行的2300+吃到飽方案，共有8323人購買，約占6.6%；今年2月12日啟動的3日遊券，累計有2385購買，占1.89%。

至於各種運具（市區客運、國道客運、台鐵）使用人數，112年持TPASS搭乘各種運具的合計運量為83萬8480人；113年持TPASS搭乘各種運具的合計運量為312萬3994人，每月平均使用人數成長率24.2%。

縣政府表示，雖然北宜在實施TPASS公共運輸通勤月票之後的交通量有所提升，但還沒有回到疫情前的交通量，中央預計TPASS實施到今年年底，屆時再討論如何推出不同的方案。

政府實施TPASS通勤月票之後，北宜的公共運輸運量確有提升，但尚未回到疫情前的水準。圖／葛瑪蘭客運提供
政府實施TPASS通勤月票之後，北宜的公共運輸運量確有提升，但尚未回到疫情前的水準。圖／葛瑪蘭客運提供

TPASS 公車 國道客運

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