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台東海巡添新35噸級巡防艇 進駐綠島

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今抵達綠島南寮漁港。圖／第15海巡隊提供
海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今抵達綠島南寮漁港。圖／第15海巡隊提供

海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今抵達綠島南寮漁港，成為東部地區海巡生力軍，有效提升執法量能。

第15海巡隊表示，新造35噸級巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，航速最高可至45節（時速約83公里），續航力達600浬。若於海上發現可疑目標時，可立即迅速應處。

該艇船體建造材質為鋁合金，並配備消防滅火系統，水柱噴水量每小時約為70000公升、最大射程超過60公尺，也有助於強化驅離越界船舶及滅火能量。

第15海巡隊表示，PP-3527艇今天進駐後，將成為綠島鄉親海上活動及航行作業的強力後盾。民眾如遇有危難情事及可疑情事可撥打海巡免付費服務專線「118」。

南寮漁港 海巡署 綠島

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