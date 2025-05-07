聽新聞
0:00 / 0:00
台東海巡添新35噸級巡防艇 進駐綠島
海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今抵達綠島南寮漁港，成為東部地區海巡生力軍，有效提升執法量能。
第15海巡隊表示，新造35噸級巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，航速最高可至45節（時速約83公里），續航力達600浬。若於海上發現可疑目標時，可立即迅速應處。
該艇船體建造材質為鋁合金，並配備消防滅火系統，水柱噴水量每小時約為70000公升、最大射程超過60公尺，也有助於強化驅離越界船舶及滅火能量。
第15海巡隊表示，PP-3527艇今天進駐後，將成為綠島鄉親海上活動及航行作業的強力後盾。民眾如遇有危難情事及可疑情事可撥打海巡免付費服務專線「118」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言