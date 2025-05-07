安置花蓮403震後災民 紅十字會中繼屋今動工還包家具家電

花蓮去年403地震造成縣內許多房屋受損倒塌，中華民國紅十字會捐助2800萬元建中繼屋，在震後一年多，今天舉行動土典禮，可提供30戶、90名災民入住，預計今年8月底完工。

中繼屋於花蓮市美崙地區民孝段 114、115、120地號等3筆土地上興建，預計為單房15戶、雙房15戶，單房可住2人、雙房可住4人，周遭鄰近林園公園，交通便利，生活機能佳。

縣府建設處長鄧子榆表示，這次紅十字會捐2800萬元，加上花蓮縣府災害準備金，總共6500萬元經費，屋內基本配備有冷氣、熱水器、瓦斯爐等。今天動土典禮上縣長徐榛蔚宣布，紅十字會加碼450萬元善款，購買室內基本家具家電，像是床組、沙發、電視、電冰箱跟洗衣機等。

鄧子榆指出，基本上會提供災民可住到房子蓋好或補強完畢為止，不過每間房子在重建或補強完成的時間不同，可能要花費2至4年，目前預估3至4年內，應該原本房子都完工，屆時會請災民搬回原本居住的房屋。

至於中繼屋未來的去留，鄧子榆說，看是要拆掉折價，或是還給紅十字會還可再研議；縣府有重大災害基金，也可直接挹注基金或是折價回收，後續都可以討論。

花蓮縣政府今天舉行「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」，縣長徐榛蔚表示，縣府團隊致力災後復建工作，特別感謝紅十字會捐贈經費，在國有財產署、社會各界支持下，中繼屋順利動土，提供受災戶功能完善的居住空間。