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無私獻愛花蓮35年 宣教士顧美玲任觀光文化推廣大使

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮畢士大教養院前董事長宣教士顧美玲（左）來台服務35年，縣長徐榛蔚（右）邀請她擔任「花蓮觀光文化推廣大使」，一起為推動花蓮國際觀光努力。圖／花蓮縣政府提供
花蓮畢士大教養院前董事長宣教士顧美玲（左）來台服務35年，縣長徐榛蔚（右）邀請她擔任「花蓮觀光文化推廣大使」，一起為推動花蓮國際觀光努力。圖／花蓮縣政府提供

花蓮畢士大教養院前董事長宣教士顧美玲來台服務35年，照顧許多身心障礙者，退休後返回德國。在畢士大70周年院慶，她特別到花蓮探視院童，縣長徐榛蔚邀請她擔任「花蓮觀光文化推廣大使」，一起為推動花蓮國際觀光努力。

被稱為「顧媽媽」的德國籍宣教士顧美玲，在畢士大教養院照顧身心障礙的孩子，因對台灣有卓越貢獻，2017年獲移民署頒發永久居留證（梅花卡），2023年榮退感恩禮拜上，再獲縣府頒發「榮譽縣民證」，退休後回到德國。

畢士大照顧偏鄉弱勢邁進70年，顧美玲上周到花蓮探視，縣長徐榛蔚說，畢士大充滿愛與奇蹟，帶給花蓮非常大的鼓舞和安定，在每一位院生的茁壯背後，是無數工作夥伴與志工共同努力的成果，令人深受感動。

顧美玲表示，對於花蓮有濃得化不開的感情，對畢士大的一草一木、一景一物，有深厚情誼，非常捨不得離開，對於一路扶持畢士大的個人或單位，一路走來除了感恩，還是感恩，有機會會回來畢士大看一看孩子們。

徐榛蔚昨天授證宣教士顧美玲為「花蓮觀光文化推廣大使」，也贈送阿美族服及伴手禮蜜香紅茶禮盒，並歡迎其他國際友人到訪，感受花蓮溫暖、友善城市的魅力。

花蓮畢士大教養院前身是畢士大盲女習藝班，最早是1952年德國馬堡差會宣教士牙醫師貝靈恩來台行醫，1955年為4名部落盲女開班免費教養；在台灣流行小兒麻痺後，加收小兒麻痺女童，為她們矯正手術、復健及指導手工藝，1990年改名為畢士大教養院，增收中重度障礙病童及患者。

徐榛蔚 德國 花蓮

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