議員曝海軍海鋒大隊擬1分隊駐紮台東 建議防汛道路拓寬

海軍海鋒大隊正在台東陸軍太平鶯區興建營舍，提供1個分隊長期進駐，守護東海岸安全。議員擔心防汛道路屆時出現軍民爭道及道路維管的問題，建議縣府向國防部爭取道路拓寬，可避免問題的發生。縣府表示，會將問題反映中央。

建設處長蔡勝雄表示，太平溪路堤共構的防汛道路為開放道路，目前路寬為6米，未來若軍方做為軍用車輛使用道路，確實會有使用空間上的不足，但未來是否能再拓寬，土地取得會是一大困境，會將問題反映中央，把問題解決。

今天議會單位工作檢討，議員鄭崗山提到陸軍太平營區戰鬥訓練場目前有海軍海鋒大隊正在興建營舍，作為未來1個分隊長期進駐，平時訓練演習及戰時能快速機動到台東各沿海備戰，欲快速抵達戰鬥位置，勢必走太平溪防汛道路。

他指出，目前防汛道路僅6米，面對大型飛彈車、雷達車等特殊車輛，道路絕對不夠使用，況且道路附近大多為農地，農民進出恐受影響，建議道路要預先規畫拓寬，將路寬加至12米左右，這樣減少軍民爭道的情形。

據了解，海鋒大隊第3大隊第4中隊2023年底成軍進駐花蓮新城，部署雄三及雄二飛彈，負責台灣花東海域及支東南海域的反艦守護任務，去年新增反艦魚叉飛彈，有高度機動性和精準飛彈投射能力，今年初在台東陸軍太平鶯區興建營舍。