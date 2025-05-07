台東山海鐵馬道妥善及使用率下降 議員促維管統一事權

台東山海鐵馬道啟用至今近20年，是吸引觀光的亮點之一，但因管理單位多，且不連貫，導致妥善及使用率逐年下降，甚至變成髒亂點，議員建議縣府整合改善，重現榮景。縣府建設處表示，財劃法通過，可重新檢討規畫。

建設處長蔡勝雄指出，山海鐵馬道有八河局、市公所及縣府等單位管理，就縣府轄管維護山海鐵馬道預算要350萬元，主要用在修樹及補鋪設路面等，往往都不夠用，目前已再擴增編300萬元經費應急支應，盡可能維持順暢。

山海鐵馬道又稱為環市自行車道，串連起舊鐵道、森林公園、卑南大圳水利公園、海濱公園等，路線總長達21公里，正好環繞市區一圈，沿線經過多處人氣景點，是吸引觀光觀光的亮點之一，2019年推出「回驛計畫」改善。

不過，議員簡維國今天在定期會單位工作檢討中，提到山海鐵馬道已有多段不是路面不堪使用，就是雜草叢生，完全看不出有在維管，妥善及使用率逐年下降，他認為既然經費再增編，就應該好好的管理。

他也建議進行維管時要一致性，這樣車道才會連貫，權責管理單位也要統一，這樣比較好管理，才不會3個單位各管各的，另也可找從事自行車行業的民間企業或社團來共同管理照顧，這樣可降低維護成本，步行和自行車道分開。

蔡勝雄表示，目前已有多段舊木棧道拆除，財劃法通過後，台東將會有多的預算，這樣就可重新檢討規畫山海鐵馬道。