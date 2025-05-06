基隆絕沛胖卡廣播張淵翔收押 遭男攔車嗆聲、破壞布條

罷免國民黨基隆立委林沛祥團體「基隆絕沛」胖卡車，今晚8廣播基隆市政府民政處前處長張淵翔被收押，行經廟口被一名男子攔車拍打嗆「誰被收押？」還破壞布條，領銜人陳青逸已向警方提告遭恐嚇、毀損及違反選罷法，警方已受理調查中。

陳青逸說，宣傳車行經廟口時，正在廣播張淵翔被法院收押，要讓民眾知道，一名男子突衝到行進中的車子前方，對車內志工及他嗆聲，要求他們下車，讓他們很緊張，還拍打車窗，並撕毀車旁懸掛的布條，他們停下車來，但為了志工安全離去，已全程錄影存證。

陳青逸表示，事後立即向第一警分局忠二路派出所報案，請警方趕快找到這名男子，避免再有志工被恐嚇受害。