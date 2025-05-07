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每人最高1000元 宜蘭補助孕前健檢

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭報導
宜蘭縣政府選在母親節前夕宣布，推動婚後孕前健康檢查補助，受惠對象500人。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府選在母親節前夕宣布，推動婚後孕前健康檢查補助，受惠對象500人。記者林佳彣／攝影

雙北等多個縣市陸續祭出補助婚後孕前健康檢查，宜蘭縣府昨宣布，凡夫妻其中一方設籍宜蘭縣，且雙方為合法婚姻關係、未生育第一胎，每人最高可補助1000元，終身以1次為限，今年共補助500名。

該計畫可補助檢查項目，女性為尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血篩檢）、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、德國麻疹抗體篩檢、水痘抗體篩檢、甲狀腺刺激素篩檢、披衣菌抗體篩檢、糖化血色素等9項；男性有尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血篩檢）、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及精蟲分析檢查等5項。

衛生局長徐迺維說，每家醫院健康檢查費用不一，女性若9項全檢查須花2000元至4000元不等，男性則為1000元至2000元。縣府並非全額補助，每人最高補助1000元，費用超出部分應自行負擔。

通過審查者，再持衛生所核章的申請表正本，前往羅東聖母醫院、羅東博愛醫院、宜蘭仁愛醫院、國立陽明交通大學附設醫院、台北榮民總醫院員山分院及蘇澳分院共6家合約醫療院所健檢。

徐迺維指出，透過婚後孕前健檢，可更全面地了解彼此健康，早期健康管理能有效降低孕期併發症的風險，也能提升胎兒健康成長的機率。

宜蘭 愛滋病 衛生所

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