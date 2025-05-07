侯友宜謝國樑會面 基捷發包達共識

捷運汐東線今年3月動工，未來將與基隆捷運串接，新北市長侯友宜昨與基隆市長謝國樑會談化解爭議，達成基捷新北段、基隆段採一致性興建及發包共識。

基捷經費由中央、台北、新北、基隆共同分擔，發包作業程序一度引發謝國樑、基隆議長童子瑋隔空叫陣，還可能延燒到2026選戰，侯友宜登門化解疙瘩。但新北捷運局去年12月將基捷基本設計工程經費審議送到交通部，已在交通部卡5個月，侯、謝同台向中央喊話。

侯、謝會面約50分鐘，一同宣布將在基本設計工程經費未核定前採「細設先行」，優先推動高架段（SB16-SB22）細部設計招標，預計今年中上網公告，以縮短時程。

謝國樑強調，不會有先蓋完新北再蓋完基隆的疑慮，但國發會核定經費697億不夠。侯友宜對中央喊話，盼6月底前核定工程經費，若中央多分擔一點將加快興建腳步，確保2033年完工不延宕。

北北基桃是共同生活圈，侯友宜說，基捷是以基隆為主體、貫穿北北基最重要的一條捷運，新北扛起興建責任，基捷長度長，國內營造廠商基於風險及資本考量，不足以一次承攬全線土建工程，須採分標發包方式推動興建。

謝國樑則說，基隆八堵站設變電廠爭議已解決，新北捷運局負責大型聯開計畫，類似十四張站興建樣態，下方興建機場，上方是大型聯開計畫，占地約5.8公頃。

新北捷運局長李政安指出，基捷路線長度15.6公里，橫跨北北基3個縣市，自基隆八堵沿基隆河谷廊帶深入市區，經南陽大橋後，終點至台北南港，共13座車站，以LRRT中運量捷運系統模式營運，力拚2033年完工，銜接汐東線，再串聯台北市民生線，八堵民眾能夠一車往返汐止、南港或大稻埕，可望帶動基隆、汐止產業轉型。