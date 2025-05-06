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花蓮佐倉公墓A區將變身運動公園 設9座球類等設施

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮市佐倉公墓禁葬30多年，3年前完成A區遷葬後變更為公園用地，市公所正規劃興建運動公園。根據市公所今天公布的內容，將設置籃球、網球、足球等9座球類運動等設施。

花蓮市公所獲花東基金核定經費新台幣500萬元，推動「佐倉運動公園開發規劃設計案」，今天下午召開地方說明會提出規劃方向。花蓮市長魏嘉彥在會中表示，將廣納意見，期待逐步落實建設願景。

市公所表示，目前規劃中的佐倉運動公園包含運動場、停車場與行政中心，其中運動場部分將設置籃球、網球、足球等9座球類運動設施、極限運動場與共融遊戲場，滿足不同年齡層與族群的需求。

此外，融入防洪與生態理念，設置生態截流溝、基地透水與保水系統，預估保水面積達4萬平方公尺，不僅提升都市調節能力，也提供舒適的綠色開放空間。

市公所指出，因應近年足球運動風氣興盛，成功爭取教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，預計於佐倉園區內興建一座8人制足球場，總經費4400萬元，目前已進入招標程序。未來將提供完整的足球訓練與比賽場域，滿足在地學校與社區團體需求。

魏嘉彥表示，推動在地運動空間多元化，日前前往台北南港WAYPOINT極限運動場參訪，實地了解其設計與營運模式，同時也邀請滑板國手陳俊安進入公所顧問團隊，期盼未來能將經驗導入花蓮，在佐倉打造極限運動設施，鼓勵民眾從事更多元的體育活動，營造活力城市風貌。

魏嘉彥說，佐倉園區是花蓮市過去30多年來難以處理的都市發展課題，經過多年努力與中央資源挹注，終於迎來重生的契機，後續期盼佐倉B、C區的遷葬作業也都能在民眾配合下加快腳步，進行整體規劃，推動大花蓮城市建設發展。

佐倉運動公園面積9.7公頃，前身為花蓮市佐倉公墓A區，早在日治時代即為墓地，分為A（9.7公頃）、B（2公頃）、C（1.5公頃）3區；2022年A區完成所有墳墓起掘，同年6月花蓮縣政府公告廢止佐倉公墓A區。

花蓮縣政府 足球 運動

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