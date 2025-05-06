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侯友宜、謝國樑基捷共識 議長童子瑋質疑：顧雙北、忘基隆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
侯友宜、謝國樑基捷共識，議長童子瑋質疑：顧雙北、忘基隆。圖／童子瑋提供
侯友宜、謝國樑基捷共識，議長童子瑋質疑：顧雙北、忘基隆。圖／童子瑋提供

新北市長侯友宜今到基隆與市長謝國樑會談化解基隆捷運爭議，達成基捷新北段、基隆段採一致性興建及發包作法共識。議長童子瑋質疑，新北與台北的路段會統包發包、加快動工，基隆段卻只能等設計好後再發包，雙北段已經在開工的起跑線，基隆段還只能慢慢畫圖等預算下來。

童子瑋表示，市府指雙方針對基隆捷運的招標策略已有初步共識，因應施工條件，將採「分標發包」方式推動，並優先進行全線高架段的細部設計，以及全線機電系統與軌道工程等採購案。後續若經費不夠，將再與中央協商調整總經費。

童子瑋說，這背後真正的意思是，新北與台北的路段會統包發包、加快動工，基隆段卻只能先做設計、等設計好後再說什麼時候發包。也就是說，雙北段已經在開工的起跑線上，基隆段還只能慢慢畫圖、等預算下來。

童說，根據目前核定的預算，台北段、新北段、基隆段的經費比例，大約是 17%、43%、40%，既然基隆段經費占比這麼高，而且工程多為高架段、相對容易，為什麼不是基隆優先，而是雙北優先？

童子瑋指出，就像當年的汐東捷運一樣，113年10月決標、114年3月就可以開工。如果今天雙北用的是統包，基隆卻還在設計，就代表將來雙北捷運動起來了，基隆還在等圖、等錢、等別人說好，「請問我們的市政府，是在當雙北的副市長嗎？怎麼總是顧雙北、忘基隆？」

童指出，捷運進基隆要「一次到位」，因為只要基隆捷運沒有進到基隆，結果就是現在這樣，任人修改、雙北優先。謝市長應立刻要求新北市提報「基隆捷運綜合規畫」的修正計畫，並且經行政院核定後，再一次辦理全路段工程案統包，方能確保基隆市捷運建設權益。

童子瑋說，基隆捷運不該是雙北捷運的附屬品，也不能成為規畫的孤兒，不能每一次都「發稿時喊一體，執行時推一半」，基隆捷運是基隆人的，基隆是主角，不是雙北的配角。若經費真的增加，就由北北基三市協商後，再一起向中央爭取經費補助，再整體發包，不要再切一段、拖一段。

基隆捷運

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