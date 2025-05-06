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花蓮佐倉公園A區設計圖曝光 將設運動公園與球場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所今天舉辦佐倉公園說明會，與地方交流意見與想法。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天舉辦佐倉公園說明會，與地方交流意見與想法。圖／花蓮市公所提供

花蓮市佐倉公園過去是佐倉公墓A區，面積約9.77公頃，3年前完成遷葬後尚未動工，如今設計圖曝光，市公所規畫設置籃球、網球、足球運動設施、極限運動場域與共融遊戲場、停車場及行政中心等，希望成為適合各年齡層的運動公園。

花蓮市公所今天舉辦佐倉公園說明會，市長魏嘉彥向與會人員說明未來規畫方向，與地方交流意見與想法。

佐倉公園位於花蓮市西側，前身為公墓A區，長市公所自2017年起即逐步整治，將無主墓遷葬及民眾協調，最終於2022年1月完成全區遷葬作業。

市公所表示，目前規畫中的佐倉運動公園，包含運動場、停車場與行政中心，其中運動場部分將設置籃球、網球、足球等9座球類運動設施、極限運動場與共融遊戲場，滿足不同年齡層與族群的需求。更融入防洪與生態理念，設置生態截流溝、基地透水與保水系統，預估保水面積達4萬平方公尺。

因應近年足球運動風氣興盛，市公所爭取教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，預計於佐倉園區內興建一座8人制足球場，總經費達400萬元，已進入招標程序。未來將提供更完整的足球訓練與比賽場域，滿足在地學校與社區團體需求。

魏嘉彥日前前往台北南港WAYPOINT（WP）極限運動場參訪，實地了解其設計與營運模式，同時邀請滑板國手陳俊安加入顧問團隊，期盼未來能分享經驗，在佐倉打造極限運動設施。

魏嘉彥表示，佐倉園區是花蓮市過去30多年來難以處理的都市發展課題，經過市公所多年努力與中央資源挹注，終於迎來重生的契機；後續期盼佐倉B、C區的遷葬作業在民眾配合下加快腳步，讓市公所針對區域有整體規畫，推動花蓮城市建設發展。

花蓮市佐倉公園過去是佐倉公墓A區，面積約9.77公頃，3年前完成遷葬後尚未動工，如今設計圖曝光。圖／花蓮市公所提供
花蓮市佐倉公園過去是佐倉公墓A區，面積約9.77公頃，3年前完成遷葬後尚未動工，如今設計圖曝光。圖／花蓮市公所提供

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