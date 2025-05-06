宜蘭首推婚後孕前健檢補助 夫妻各最高1千元

宜蘭縣政府今天表示，為降低遺傳性疾病及感染風險，今年首推婚後孕前健檢補助，夫妻最高可各補助新台幣1000元，即日起受理申請，名額有限。

宜蘭縣衛生局指出，這項補助只要夫妻任一方設籍宜蘭、且未生育第一胎就能申請，夫妻雙方都可接受補助。符合資格者，即日起可攜帶夫妻雙方戶籍謄本或戶口名簿正本、身分證及健保卡，前往縣內各地衛生所申請；審查符合資格者，再持衛生所核章的申請表正本，前往縣內合約醫療院所進行健康檢查限定項目。

衛生局表示，在女性檢查限定項目中，包括尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血篩檢）、梅毒、愛滋病、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素、披衣菌抗體、糖化血色素等篩檢。

男性檢查限定項目中，包括尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血篩檢）、梅毒、愛滋病及精蟲分析檢查等篩檢。

衛生局提醒，申請者最高補助1000元，以1次為原則，超出部分需自行負擔；補助計畫即日起採限額辦理，直至經費用完為止，希望透過這些檢測，夫妻可更全面了解彼此的健康狀況，並幫助夫妻雙方提早發現潛在健康問題，進一步在專業醫療建議下進行適當的調整與治療，為迎接新生命做好最佳準備。