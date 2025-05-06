基隆愛嶼搖滾音樂祭24日登場 42組樂團熱力嗨唱港都

「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24到25日在基隆國門廣場、海洋廣場登場，今年音樂祭不僅舞台規模升級為三舞台，更邀請42組實力樂團馬拉松式演出，從白天嗨到夜晚，全程免費參加。

文化觀光局今舉行記者會公布壓軸卡司，包括金曲獎最佳樂團「宇宙人」以及指標性樂團「傻子與白痴」加入演出，並公布「全國樂團徵選大賽」與「校際音樂大賽」的入選及決賽名單。

邱佩琳表示，愛嶼搖滾音樂祭今年規模擴大，更新增全國樂團徵選大賽與校際音樂大賽，期盼能挖掘更多台灣在地的音樂新聲，為年輕創作樂團提供登上大型舞台的機會。音樂祭不僅是城市魅力的展現，更是推動觀光經濟的重要引擎。

5月24日由「宇宙人」壓軸登場，當天還有「溫室雜草」、「固定客」、「公館青少年」、「靈魂沙發」、「Theseus 忒修斯」、「上山」、「DrunkMonk撞克茫客」、「紙鳶」、「Tickle Tickle 癢癢」、「徐行」、「時不我予」、「NeaR Band 你阿伯」、「羊米人」等。

5月25日則由人氣樂團「怕胖團」壓軸，與「傻子與白痴」、「甜約翰」、「福夢」、「庸俗救星」、「粗大BAND」、「打倒三明治」、「眠氣」、「TRAVELLER旅人」、「薄暮」、「鄒序」、「DIZLIKE」、「深深一擊」、「沉默紳士」等。

此次共有28組樂團，加上徵選入選的10組樂團、校際音樂大賽優勝前三名及基隆特別獎得主，共計42組樂團。三大舞台將帶來連續2天的音樂饗宴，並搭配期間限定市集。

文化觀光局推出「愛嶼卡」商家合作行銷計畫，活動期間持愛嶼卡實體卡至18家合作店家，可享免費商品兌換、指定商品買一送一、或消費五折等多種優惠；加入基隆市政府官方LINE帳號還可獲得愛嶼卡電子優惠券，使用期限至今年12月31日，適用於38家合作店家，提供至少95折或滿額折抵等優惠。實體卡取得方式與店家資訊可上文化觀光局官網查詢。