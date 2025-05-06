「天賜母親之花」！花蓮金針花盛開 農友培育新品種名稱曝光

花蓮縣吉安鄉嘉德花田平地金針花（萱草）盛開，8種品種顏色有鮮黃、淡黃等，吸引許多民眾拍照打卡。85歲園主曾永坤表示，自己培育出來鮮黃色萱草品種，因萱草代表母親花，便命名為「天賜母親之花」，且母親節期間免費開放參觀，歡迎民眾帶媽媽前往賞花。

曾永坤說，10多年前有次送貨到花蓮農改場，發現一大片美麗的金針花，不過還在培育未有命名，因此協助技轉，把這些美麗的花種留下來，希望讓金針花在全台各地開花。

該花田裡的花免費開放參觀，田裡的萱草品種，除了農嘎場研發的花蓮1號至7號，還有曾永坤培育的鮮黃色花瓣品種，命名為「天賜母親之花」。

曾永坤說，花蓮7號生長力、適應力強，去年4月天氣炎熱，移到其他地方栽種後，今年移回花田，所以它較其他品種盛開的慢，自己捨不得吃，單純欣賞花的美好。