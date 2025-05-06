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花蓮縣政府推端午返鄉專車 5/7線上訂票

中央社／ 花蓮縣6日電

為讓在外縣市就學、就業等的鄉親能順利返鄉過端午節，花蓮縣政府依往例規劃台鐵返鄉專車，於7日中午12時起開放線上訂票，採實名制，限本人搭乘。

花蓮縣政府民政處表示，返鄉專車包括北花雙向服務，端午連假前夕、5月29日晚上7時32分於台北站發車，6月1日下午2時20分在花蓮站發車。另於壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里都有區間接駁。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）或非花蓮縣民但在花蓮工作者，及其配偶、直系血親、直系血親配偶，皆可於7日中午12時至下午4時，於官網「花蓮縣政府全球資訊網」訂票，額滿系統即改為候補登記。

民政處說明，專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身分證明文件供縣府人員核驗；返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張票收費新台幣200元。

民政處提醒民眾，返鄉專車以接送旅居外縣市或外地工作的花蓮縣民返鄉過節為限，憑乘車證搭乘，無站票，遺失不補發，並配合列車長查驗乘車證明。

花蓮縣政府 身分證 配偶

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