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新北市長侯友宜：基捷細部設計5月招標 盼2033年完工

中央社／ 基隆6日電
新北市長侯友宜（左）今天前往基隆市政府拜會基隆市長謝國樑（右），雙方就基隆捷運議題進行溝通。聯合報系記者胡經周／攝影
新北市長侯友宜（左）今天前往基隆市政府拜會基隆市長謝國樑（右），雙方就基隆捷運議題進行溝通。聯合報系記者胡經周／攝影

針對基隆捷運建設，新北市長侯友宜今天表示，5月會展開細部設計招標作業，希望中央今年能核定工程經費，期待能在2033年如期完工通車。

基隆捷運建設由新北市捷運局主責，先前因總經費、是否分段建設，及擬徵收基隆八中社區部分民地建設變電站等議題引起討論，侯友宜上午率隊訪問基隆市政府，針對推動基隆捷運事宜，與基隆市長謝國樑閉門商討。

會議結束後，侯友宜接受媒體聯訪表示，基隆捷運建設推進速度不能慢，決定今天開始針對細部設計先行招標，未來工程經費核定後，就會開始針對土建、機電快速招標、動工。

侯友宜說，針對八中社區，新北市一定會以基隆市為主建設發展，也會與基隆市府密集開會，讓捷運建設帶動基隆市繁榮，期待基隆捷運不但能在2033年如期完工通車，更重要能透過聯開案，順利帶動基隆市發展。

對於經費分攤，侯友宜說，工程經費確實對基隆市負擔非常重，希望中央能多體諒地方政府要蓋捷運不是簡單的事情，中央如果能夠多分擔一些經費，讓地方能更快將捷運興建完成，會與中央溝通協調，希望能在今年核定工程經費，就能快速展開招標工程。

謝國樑表示，中央針對基隆捷運只核准600餘億元（697億元）經費，但基隆捷運建設的耗費絕對不只600餘億元，必須要技巧性完成發包工作，以求捷運能如期進行及完工。

謝國樑表示，基隆市府一直與新北市密切溝通，對於地方反映土地徵收問題，這部分已解決，但更重要的是，八中社區有許多台鐵閒置用地，有5.7公頃可開發面積，許多市民感到「耳目一新」，新北市捷運局對於聯合開發非常有經驗，在八堵設捷運機廠，上方規劃聯開環境及社區，可以徹底改造基隆市的面貌。

侯友宜 基隆捷運 謝國樑

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