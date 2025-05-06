宜蘭「催生」送禮 每人補助1000元限額500人

雙北等多個縣市陸續祭出補助婚後孕前健康檢查，宜蘭縣政府選在母親節前夕宣布，即日起推動該項補助，受惠對象為縣民及其配偶，且未生育第一胎者，每案每人可享最高補助1000元，今年限額500人。

衛生局長徐迺維今表示，結婚後懷孕前健康檢查可有效提高生育率，減少孩子們出生的疾病威脅。宜蘭縣政府即日起祭出補助，凡夫妻其中一方設籍宜蘭縣，且雙方為合法婚姻關係、未生育第一胎，每人最高可補助1000元，終身以1次為限，今年共補助500名。

該計畫可補助檢查項目，女性為尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血篩檢）、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、德國麻疹抗體篩檢、水痘抗體篩檢、甲狀腺刺激素篩檢、披衣菌抗體篩檢、糖化血色素，共9項；男性有尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血篩檢）、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及精蟲分析檢查，共5項。

徐迺維說，每家醫院健康檢查費用不一，女性若9項全檢查須花2000元至4000元不等，男性則為1000元至2000元。縣府並非全額補助，每人最高補助1000元，費用超出部分應自行負擔。

符合資格者備妥夫妻雙方戶籍謄本或戶口名簿正本、身分證及健保卡，可至12鄉鎮市衛生所申請；通過審查者，再持衛生所核章的申請表正本，前往羅東聖母醫院、羅東博愛醫院、宜蘭仁愛醫院、國立陽明交通大學附設醫院、台北榮民總醫院員山分院及蘇澳分院共6家合約醫療院所健檢。

徐迺維鼓勵所有計畫生育的夫妻，踴躍參與，透過婚後孕前健檢，可更全面地了解彼此健康狀況，有助雙方提早發現潛在健康問題，進一步在專業醫療建議下適當調整與治療，為迎接新生命做好最佳準備。他強調，早期健康管理能有效降低孕期併發症的風險，也能提升胎兒健康成長的機率。