影／基捷發包侯友宜、謝國樑達共識 喊話中央請多分擔經費

捷運汐東線3月已動工，未來將與基隆捷運串接，新北市長侯友宜今到基隆與市長謝國樑會談化解爭議，達成基捷新北段、基隆段採一致性興建及發包作法共識。謝國樑說，「不會有先蓋完新北再蓋完基隆的疑慮，但國發會核定697億不夠」。侯友宜則喊話中央，盼6月底前核定工程經費，「如果中央能夠多分擔一點，絕對可以讓地方更快速興建。」

侯友宜表示，基隆捷運是以基隆為主體貫穿基隆、新北、台北最重要的一條捷運，新北市負起興建的責任，他今天率團隊到基隆說明基隆捷運興建聯開方向，興建的速度不能慢，今天決定細部設計先行招標，未來工程經費審議核定後，就會開如在機電標快速招標、快速動工；八中社區聯開案新北市將以基隆為主導來建設發展，帶動基隆市的發展。

侯友宜表示，基隆、新北將一起並肩作戰、密切合作，新北會隨時向基隆市政府說明。基隆的經費負擔非常重，蓋捷運不是那麼簡單的一件事情，目前整個工程經費中央尚未核定，「如果中央能夠多分擔一點，絕對可以讓地方更快速興建，解決自償費用在開發過程中的壓力。」，會再向中央溝通，希望中央今年核定就可以展開招標工程，以利後續土建工程發包如期進行，確保2033年完工期程不延宕。

侯並說，基隆捷運長度長，國內營造廠商基於風險及資本考量，不足以一次承攬全線土建工程，必須採分標發包方式推動興建。

謝國樑則說，感謝侯市長對基隆捷運不管新北段、基隆段都保持一致的作法，其中有關基隆八堵站設變電廠爭議已經解決，由新北捷運局負責大型聯開計畫，較像十四張犁站的興建樣態，下方興建機場，上方就是大型聯開計畫，占地約5.8公頃，對基隆市民可以是非常期待的。

謝國樑並表示，基隆捷運組成分成三個不同區塊，分別為基隆捷運汐東線、基隆捷運新北段、基隆捷運基隆段，汐東線已經動工也有既定期程進行中。除了汐東線外，今天達成共識，基隆捷運新北段、基隆段將採取一致性的作法，包括細部設計、機電標的發包等。

謝國樑指出，基隆捷運的耗費絕對不只600多億，但目前國發會只核給基隆捷運這段600多億經費，所以必須要有技術和技巧性完成某些發包的工作，以求捷運未來能如期進行、如期完工。

「不會有先蓋完新北再蓋完基隆的疑慮，會有一致性的發包、興建策略、期程。」謝國樑說，希望新北和基隆可以在侯市長的帶領之下，盡快來把基隆捷運興建完成。

基隆捷運橫跨基北北三市，現階段因國內營建市場面臨缺工缺料，以及國際情勢受前期疫情與戰爭影響，加以國內公私營單位之營建工程案量龐大，造成營建市場飽和，墊高市場行情，致確切之計畫總經費尚未定案。

對此，基隆市與新北市共同表示，由於捷運土建設計必須參考機電系統參數一併進行，為了不影響未來的通車期程，針對基隆捷運的招標策略已有初步共識，原則於行政院核定經費697億元內，優先辦理「全線高架段土建工程之細部設計、全線機電系統及軌道工程」等採購案，後續將再與中央協商調整計畫總經費，以適度反應營建市場情況。