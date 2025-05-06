影／侯友宜謝國樑談基捷爭議 喊話中央6月完成工程經費審議

捷運汐東線3月已動工，未來將與基隆捷運串接，基隆捷運由新北市府主責，因總經費、分段招標及在基隆八堵設變電廠引發爭議，侯友宜今天上午到基隆與謝國樑溝通化解歧見，閉門會談。據指出，侯希望中央能在6月底前完成工程經費審議程序，確保基隆捷運2033年完工進度不延宕。

侯友宜今天率捷運局等團隊上午10時到基隆市政府，謝國樑親自在門口迎接，隨後到2樓貴賓接待室閉門會談，預計會談50分鐘後受訪對外說明。

會談前謝國樑與侯友宜先握手，謝國樑說，「基隆捷運是新北、基隆、台北的捷運」。侯友宜則說，「希望讓基隆捷運能在2033年如期完工」。

捷運汐東線3月已經動工，未來將與基隆捷運串接，基隆捷運由新北市府主責，但因總經費、分段招標及在基隆八堵設變電廠引發爭議，侯友宜先前表示和基隆很好的溝通管道，上月原本約好拜會謝國樑，但因謝市長到日本出訪行程而延後，侯、謝會面對面溝通化解相關歧見。

基隆捷運是跨越基隆市、新北市及台北市的重大軌道建設，2024年1月綜合規畫報告獲行政院核定後，新北市承擔起建設與營運責任，侯友宜率市府團隊拜會謝國樑，主要針對基隆捷運後續推動方向進行深度交流，針對發包策略展現高度共識，同時也希望中央能在6月底前完成工程經費審議程序，確保基隆捷運2033年完工進度不延宕。

基隆捷運第一階段全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆市八堵站；目前規畫13座車站，基隆有5站；八堵到基隆列為第二階段評估，目前路線及經費都未定。

基隆捷運與汐東線規畫相通，新北一併納入規畫，但由於社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，居民反彈抗議。謝國樑曾到八中里開協調會，聽取居民心聲，基市府呼籲新北捷運局應多與居民溝通，不能犧牲基隆人權益。

上月謝國樑在議會報告基隆捷運進度時，也因分段招標引發基隆市議員不滿，擔心基捷動工遙遙無期，基隆傳出一連串反彈聲浪後，侯友宜決定到基隆親自溝通化解。在這段期新北和市府雙方會有新的策略，讓未來發包的方式和期程找出更有效率的方式，台北方面也表示，未來都會深度參與，會是好的方向。