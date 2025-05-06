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地方盼溝通..交通部至今無意召開北宜高鐵說明會 吳宗憲：我來開

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲立委關切「高鐵延伸宜蘭計畫」環評初審，他認為交通部應該下鄉再多召開公聽會或說明會，讓民眾充分了解。圖／吳宗憲立委服務處提供
吳宗憲立委關切「高鐵延伸宜蘭計畫」環評初審，他認為交通部應該下鄉再多召開公聽會或說明會，讓民眾充分了解。圖／吳宗憲立委服務處提供

環境部昨召開「高鐵延伸宜蘭計畫」環評初審，因諸多問題尚待釐清，遭環評委員退回「補正再審」。立委吳宗憲表示，審查會有許多民眾對於交通部只在宜蘭開過一場公聽會表達不滿，認為中央沒有與地方好好溝通，未能傾聽民意，未來他除了督促交通部外，也會陸續在頭城、礁溪、宜蘭舉辦說明會。

吳宗憲昨天因為在立法院委員會主持會議，指派助理前往聆聽。他說，先前宜蘭縣議會不分藍綠通過提案，頭城與礁溪地方民眾也連署希望加開公聽會化解疑慮，他與大家看法一致，一場實在太少，無法讓人清楚了解這項工程的利害，也不利於後續政策推行，他已藉由立法院質詢，提案要求交通部應該在高鐵經過的各鄉鎮市加開公聽會或說明會。

他說，未來除了督促交通部外，他也會陸續在頭城、礁溪、宜蘭舉辦說明會，邀請相關單位針對民眾有疑慮的部分進行說明。

吳宗憲認為，如今還有許多民眾和專家提出的問題有待解決，像是尚未完成的高鐵可行性研究、農地徵收的補償金額、對生態環境的破壞程度、灌排水路中斷、震動噪音影響等等，這些都需要走出辦公室，透過公聽會或說明會向居民說明。

他強調，只要對宜蘭發展有利的事，都舉雙手贊成，然而公共政策的推行，有人獲利就一定有人受害，因此他必須再次重申，政策絕不能只是「辦過公聽會」就交差了事，中央機關應展現積極的態度與地方溝通，否則若反對聲浪越演越烈，最終不但浪費公帑，更難造福民眾。

吳宗憲立委指派代表聆聽「高鐵延伸宜蘭計畫」環評初審，他認為交通部應該下鄉再多召開公聽會或說明會，讓民眾充分了解。圖／吳宗憲立委服務處提供
吳宗憲立委指派代表聆聽「高鐵延伸宜蘭計畫」環評初審，他認為交通部應該下鄉再多召開公聽會或說明會，讓民眾充分了解。圖／吳宗憲立委服務處提供

交通部 溝通 高鐵延伸宜蘭

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