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基市攜手學校、家庭與醫療系統 共同守護孩子心理健康

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑等人今天主持「基隆市兒童青少年心理健康門診」揭牌儀式，從學校、家庭到醫療系統，攜手守護孩子的心理健康。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑等人今天主持「基隆市兒童青少年心理健康門診」揭牌儀式，從學校、家庭到醫療系統，攜手守護孩子的心理健康。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑等人今天主持「基隆市兒童青少年心理健康門診」揭牌儀式，同步在基隆長庚醫院、維德醫院設立專責門診。謝說，兒少心理健康需要社會共同關注，市府將持續努力推動校園安全、輔導邊緣青少年、設置早療機構等政策，守護孩子的心理健康。

基市府半年前強化兒童及青少年心理健康照護服務，「基隆市兒童青少年心理健康門診」今天正式揭牌。謝國樑率衛生局、社會處、教育處、兒少處及警察局團隊出席，並邀請基隆地方法院、基隆地檢署、基隆長庚醫院和維德醫院到場見證。

謝國樑說，兒少心理健康需要全社會共同關注，市府整合衛政、社政、教育及警政等多方資源，攜手兩家醫院設立心理健康門診，提供本市兒童及青少年，每人每年最高1萬5千元的醫療補助，減輕家庭負擔，打造健康、安全、有愛的成長環境，讓基隆成為更具包容力與照護力的城市。

衛生局指出，心理健康門診試辦半年期間，有8名兒童及青少年接受服務，相較於過去問題發生後才介入，現在更強調前端預防與早期辨識，結合醫療與多元支持資源，為家庭提供實質協助與陪伴。

衛生局長張賢政表示，未來透過專業醫療團隊提供心理衡鑑、藥物與心理治療外，更會設專人陪診的「綠色通道」，讓孩子就醫過程更具安全感與尊嚴。未來還會深化校園宣導與早期預防，從學校、家庭到醫療系統，攜手守護孩子心理健康。

基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，長庚團隊秉持取之社會、用之社會的精神，持續投入公共醫療。青少年面對新興毒品依賴與心理困擾，希望發揮專業力量協助他們重返正軌。

維德醫院院長張登萍指出，面對喪屍菸彈等偽裝型毒品風險日益嚴重，醫院團隊將提供友善且具同理心的心理照護，鼓勵青少年勇敢求助，與市府共同建構堅實的心理支持網絡。

基隆地方法院庭長鄭培麗表示，去年少年事件聯繫會議建議成立兒童青少年心理門診，感謝市府回應司法端建議，迅速行動。未來法院將持續與市府攜手合作，落實司法保護與輔導並重，接住每一位需要幫助的孩子。

養育一對女兒的吳姓市民說，現在孩子會接受到很多網路訊息，多多少少都會影響身心發展。孩子在學校與同學的互動，家長可能也難完全了解，等到發現孩子出現偏差行為會非常擔心，可能也不知道向誰求助，市府推動設置兒童青少年心理健康門診，一定可以幫上家長，但希望能夠貼近求助者需求，不要淪為政績宣傳。

衛生局說，若發現孩子出現情緒困擾、藥物濫用或適應問題，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我），將有專人提供協助與轉介資源，守護孩子平安健康成長。

基隆市長謝國樑等人今天主持「基隆市兒童青少年心理健康門診」揭牌儀式，從學校、家庭到醫療系統，攜手守護孩子的心理健康。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑等人今天主持「基隆市兒童青少年心理健康門診」揭牌儀式，從學校、家庭到醫療系統，攜手守護孩子的心理健康。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑等人今天主持「基隆市兒童青少年心理健康門診」揭牌儀式，從學校、家庭到醫療系統，攜手守護孩子的心理健康。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑等人今天主持「基隆市兒童青少年心理健康門診」揭牌儀式，從學校、家庭到醫療系統，攜手守護孩子的心理健康。圖／基市府提供

衛生局 謝國樑

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