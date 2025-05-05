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花蓮市公所與業者簽MOU 災後提供免費充電、杯水度難關
花蓮市歷經403地震，災後支援重要，花蓮市公所與遠傳電信、台灣世界展望會及基督教芥菜種會今簽署「災防支援協定合作備忘錄」，未來發生重大災害時，電信協助通訊支援及物資，包括災民免費補卡、優先處理電信業務、免費打電話及聯絡，也提供免費充電、杯水與保健箱，早日度過難關。
為建立災害應變與支援體系，在今天簽署會議上，市長魏嘉彥、遠傳電信資深副總經理趙憶南、資深業務協理王建業、世界展望會東區處長李玉明處長、基督教芥菜種會督導林威廉出席參與，讓花蓮邁向韌性城市。
台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明說，台灣世界展望會主要的關注的對象以兒童為主，過往幾次的災害中，都跟市公所密切配合，很多家長在災後忙著救災或做災務處理，展望會協助成立兒童天地，協助在整個災時的兒童安置與照顧工作。
李玉明指出，展望會過往長期在做比較偏遠部落的社區防減災預備，未來持續推動在國中小、幼兒園的防災教育推廣。那也期待增加在防災上韌性，展望會有88%的社工都有防災士的證照 ，也持續在社區、學校推廣。
魏嘉彥表示，今天市公所多了堅實盟友，跟遠傳電信、世界展望會與芥菜種會締結MOU防災協議，經過0403地震，希望未來在很多資源整合與盤點的部分，大家一起公私協力。要特別謝謝遠傳電信，除了這次的防災協議外，也捐助食物銀行，未來若遇到災難，花蓮市並不孤單，也希望各個社區提升防災意識。
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