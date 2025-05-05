台東第一尾黑鮪魚！208公斤、總價41萬 船長20萬獎金入袋

鮪魚季到來，台東成功鎮漁船「捷安6號」釣獲台東第一尾黑鮪魚，縣長饒慶鈴今天下午赴新港區頒發20萬元獎金給船長鄭國靜，並主持拍賣競標活動，最後重量208公斤的黑鮪魚，以每公斤1980元、總價41萬1840元售出。

每年4至6月是黑鮪魚漁汛期，台東縣府補助新港區漁會，今年首度推出捕獲台東第一尾黑鮪魚頒發20萬元獎金活動。新港籍漁船「捷安6號」船長鄭國靜釣獲第一尾黑鮪魚，分享喜悅。

「非常開心獲得20萬元獎金」鄭國靜說，5月2日當天，他在經度123度2分、緯度22度4分海域釣獲黑鮪魚，順利捕獲後立即通報返航。

第一尾黑鮪魚重約208公斤，新港區漁會漁市場今天下午開放競標。縣長饒慶鈴、立委陳瑩、議長吳秀華、議員許進榮、成功鎮長謝淑貞等人參與，現場聚集許多餐旅業者與黑鮪魚迷，氣氛歡樂。饒慶鈴化身拍賣員，出價聲起此彼落，最後由三和定置漁場董事長張富泉以每公斤1980元得標。

饒慶鈴表示，為打開新港漁港知名度、增加漁民收入，縣府首度推出第一鮪獎勵活動，盼獎金制度鼓勵漁民，也吸引更多人關注海洋資源與台東獨特的釣魚及食魚文化。