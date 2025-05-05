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運動公園壘球場有燈柱無燈泡 林沛祥爭取千萬經費改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供

基隆市暖暖運動公園壘球場的照明，球友原本就認為有所不足，還因風災造成照明設備只剩一根柱子窘境。立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，本月開標招商，全面改善照明及服務中心漏水等問題，提升運動環境品質。

林沛祥表示，基隆運動場館長期以來面臨資源不足、設施老化問題，中央推動全民運動政策，健全基層設施的是最基本的事。暖暖運動公園照明設備原本就不足，現在又有照明設備的燈泡在風災中掉落，有些只剩柱子，情況更嚴重。

林沛祥今天邀基隆市議員連恩典、暖西里長詹凱傑等人，前往暖暖運動公園進行會勘園區現況，目前有服務中心滲水、壘球場照明不足、坡道設施不便等問題。

林沛祥表示，暖暖運動公園是基隆重要的體育運動空間，不僅民眾會去休憩活動，也是各級壘球賽事主要場地之一。服務中心滲水、水泥剝落，不僅影響形象，也危及安全。壘球場夜間照明不足，訓練與比賽常受時間限制，造成打球的球員困擾。

林沛祥說，這次與連恩典攜手合作，從地方需求出發，向教育部體育署爭取經費支持，很高興成功爭取到1000萬元，改善服務中心滲水與結構老化問題，增設壘球場照明系統，提高夜間運動安全，並改善通往壘球場的坡道與動線，減輕物資搬運與設施維修困難。

連恩典表示，暖暖運動公園是暖暖區居民日常最常使用的運動空間，不論是晨跑、打球、遛小孩，大家對這裡都有深厚的情感。感謝林沛祥成功爭取到經費改善暖暖運動公園設施。詹凱傑說，照明改善後，里民晚上來運動會更舒適安全。

基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天說，已向中央爭取到1000萬元經費，改善暖暖運動公園服務中心漏水、壘球場照明不足等問題，提升運動環境品質。圖／林沛祥服務處提供

基隆 林沛祥 運動

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