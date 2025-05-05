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花蓮大西瓜行情看漲 玉里產區5月中旬開園上市

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮西瓜全年種植面積1600多公頃，堪稱全國面積之冠，今年受氣候低溫影響，產量估較去年減少約1成，一期西瓜產量約2萬多公噸，價格看漲，玉里產區5月中旬將開園上市。

花蓮縣農業處長陳淑雯指出，今年受氣候低溫影響，西瓜整體產期略有延後，產量預估較去年減少約1成，全縣一期西瓜預估產量約2萬多公噸，其中玉里產區將於5月中旬上市。

陳淑雯表示，因近期西部地區西瓜供應短缺，帶動花蓮西瓜行情向上攀升，盤商論斤收購價約每台斤新台幣17至20元，行口零售價約每台斤23至25元。

花蓮縣長徐榛蔚指出，花蓮擁有優質自然環境，所產西瓜品質佳、甜度高，深受消費者青睞，不僅為花蓮縣重要經濟作物，更是夏日消暑首選。縣府持續協助農民種植工作的輔導及拓展通路，提升品牌價值。

花蓮縣農業處表示，西瓜一期作面積約占1000公頃，主要產區自南向北分布於玉里鎮、瑞穗鄉、鳳林鎮及壽豐鄉，其中鳳林鎮種植面積最大，達600公頃，品種以「華寶」大西瓜為主。

農業處指出，近期鳳林鎮部分西瓜田傳出輪點病毒危害，經由小型昆蟲如蚜蟲、薊馬作為媒介傳播，也可能經由整蔓、摘心或疏果時造成的機械傳播。西瓜感染輪點病毒後易使植株發育不良、果實畸形、植株矮化及生長停止，影響品質與產量。

農業處提醒農友種植時應選擇無病毒或有商譽的種苗商種子或瓜苗，減少苗期帶病毒風險，巡田時若發現有病株時應及早拔除，整蔓、摘心或疏果時使用的刀具及手套可用酒精或二氧化氯消毒過後再進行作業。

花蓮縣動植物防疫所說明，由於後續平均氣溫逐漸升高，植株發育快，蟲害也將繁殖迅速，栽培全期應更加注意防治蚜蟲、薊馬等媒介昆蟲，並清除田間雜草防止害蟲躲藏，而施用化學藥劑需依照農業部農業藥物試驗所推薦藥劑種類進行防治。

另外，合理化施肥可減輕被害程度，建議減施氮肥、補充微量元素，尤其是鈣、硼。若有施藥技術指導需求，可洽花蓮區農業改良場提供協助。

動植物防疫所指出，目前國內於民國113年8月公告「植物診療師法」，為了輔導提供農民作物健康診療服務，輔導田間精準用藥，客製化植物診療等服務，建議各公所及農會應申請設置植物診療師，動防所可協助申請單位先行審查要提送文件資料的完整性，並陪同申請單位進行農業部動植物防疫檢疫署審查，以提高錄取設置植物診療師機率。

花蓮 西瓜 農業處

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