全國舞藝展演吸引6800名愛好者 帶動基隆觀光

2025年全國舞藝展演3日在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，6800多名舞藝愛好者，有柔力球、街舞、活力健康舞、中東肚皮舞等18項展演，大家各顯身手拚舞藝，以舞會友相當熱鬧。很多外縣市民眾前一晚便入住基隆，帶動飯店、旅館住房率，拉抬觀光效益。

現場有柔力球、太極拳、土風舞、排舞、有氧運動舞蹈、街舞、運動舞蹈、瑜珈、活力健康舞、中東肚皮舞、新住民舞蹈及元極舞等項目參加展演，活動精采多元，吸引民眾到場參與。

中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦洲說，今年全國舞藝展演活動，共有包括基隆市4千人、2800名外縣市舞藝團體一起參與，近日基隆各大飯店、旅館、餐廳全都客滿，連同伴手禮的商家也生意大好，感謝市長支持這項活動，帶動商家的經濟發展。

鄭錦洲表示，基隆有山海美景，全民運動相當盛行，愛跳舞、運動的都可來基隆，要健康就要動，9月27日要辦的全國萬人大健走報名相當踴躍，預期將帶來更大的商機，也帶動旅宿業觀光、觀光工廠、伴手禮等消費力。

市長謝國樑說，歡迎來自全國各縣市舞藝團體、舞蹈愛好者共襄盛舉，感謝舞蹈愛好者參與這項體育界的盛事，十分肯定體育會舉辦各單項運動及活動，期許大家藉由這個機會同場切磋舞藝，帶動體育休閒活動。